Vo štvrtok budú v TANAP-e počítať turistov

Vysoké Tatry 3. augusta (TASR) - Pravidelné sčítanie návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP) vykonajú zamestnanci Správy TANAP-u vo štvrtok 4. augusta. Zamerajú sa nielen na turistov a cyklistov, ale aj na psy. Získané dáta majú poslúžiť na prehľad o zaťaženosti jednotlivých lokalít i pre plánovanie prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Za TANAP o tom TASR informovala Martina Petránová.



Monitorovať návštevníkov Tatier budú zamestnanci TANAP-u od 5.00 do 19.00 h na takmer 40 miestach vo viac ako 50 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov. "Každý rok sa snažíme spočítanie návštevníkov naplánovať na zhruba rovnaké obdobie, aby sme mohli získané údaje navzájom porovnávať," ozrejmil Peter Spitzkopf zo Správy TANAP-u s tým, že k zrátaniu psov pristúpili prvýkrát pred troma rokmi, vlani do sčítania zahrnuli aj cyklistov. Dôvodom bol zvýšený pohyb e-bicyklov, ktoré cyklistom umožňujú dostať sa do vyššie položených miest.



Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v najstaršom a najväčšom slovenskom národnom parku eviduje od roku 1972. "Najviac turistov v polstoročnej histórii spočítania prešlo za jediný deň vysokohorským prostredím v roku 2020. V sčítacích hárkoch vtedy pribudlo 30.232 čiarok. Dovtedy si rekord držal rok 1980, keď v Tatrách narátali 26.520 turistov," doplnila Petránová. Najmenej, 7660 turistov zaznamenali v Tatrách v roku 2012.



Vlani do štatistík pribudlo v deň sčítania 22.437 návštevníkov. Najviac sa ich vyskytlo na Popradskom plese, Hrebienku a Skalnatom plese. Na Rysy vystúpilo z oboch strán Tatier 919 turistov, na Kriváň 434. V oravskej časti Západných Tatier turisti mierili najmä do Roháčskej doliny a na Liptove vyhľadávali predovšetkým Žiarsku dolinu. Z celkového počtu návštevníkov bolo 1056 cyklistov, 444 z nich na e-bicykloch. Psov zaznamenali 298.