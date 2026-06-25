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Vo štvrtok otvorí svoje brány medzinárodný festival Trnavský Jazzyk

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Na snímke návštevníci festivalu počas vystúpenia kapely Aftertee na 17. ročníku hudobného festivalu Trnavský jazzyk v Trnave v utorok 28. júla 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Festival otvorí vo štvrtok o 19.30 h Lukáš Šnábel Quartet, jedna z výrazných mladých tvárí slovenskej džezovej scény. Na kvarteto nadviaže slovenský projekt Lash & Grey.

Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Vo štvrtok večer otvorí svoje brány medzinárodný festival Trnavský Jazzyk 2026. Počas troch festivalových večerov sa v Trnave predstavia viacerí slovenskí aj zahraniční interpreti. Festival tento rok prináša celý program na jedno miesto, ktorým je Nádvorie - priestor súčasnej kultúry, informovalo mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.

Festival otvorí vo štvrtok o 19.30 h Lukáš Šnábel Quartet, jedna z výrazných mladých tvárí slovenskej džezovej scény. Na kvarteto nadviaže slovenský projekt Lash & Grey.

V piatok (26. 6.) na pódium nastúpi H3O Organ Trio, slovenské zoskupenie, ktoré baví jazzových nadšencov svojou energiou a rytmickou precíznosťou. Hudobný večer obohatí aj Júlia Kozáková s projektom Manuša II.

Vyvrcholením festivalu bude v sobotu (27. 6.) vystúpenie gréckeho kontrabasistu a skladateľa Petrosa Klampanisa. „Klampanis vyrastal v Grécku obklopený mediteránnou a balkánskou ľudovou hudbou, dnes žije striedavo medzi New Yorkom a Aténami a jeho hudba s jedinečnou osobnosťou prepája žánre od klasiky až po súčasný džez,“ doplnili organizátori.
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