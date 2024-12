Vo štvrtok vyrazí do ulíc v Bratislave vianočné smetiarske auto

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vo štvrtok sa v uliciach hlavného mesta objaví vianočné smetiarske auto. Predvianočnú atmosféru v metropole spestrí vždy v podvečerných hodinách až do 20. decembra. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Zuzana Balková.



"Vlani sme vianočne vyzdobené auto poslali do ulíc už druhýkrát. Boli sme nadšení, že potešilo nielen deti, ale aj dospelých. Preto sme sa rozhodli v tejto milej tradícii pokračovať aj tento rok," uviedla Balková.



Vianočné auto OLO bude jazdiť prevažne po hlavných ťahoch mestských častí, no zastaví sa aj na rôznych podujatiach a atraktívnych miestach.