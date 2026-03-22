Vo Svätom Antone vzniká náučný chodník približujúci významné osobnosti
Autor TASR
Svätý Anton 22. marca (TASR) - Vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica pribudne ďalšia atrakcia, ktorá priblíži domácim a návštevníkom miestne dejiny. V súčasnosti tam dokončievajú nový náučný chodník, ktorý návštevníkov oboznámi so známymi osobnosťami spájanými s obcou.
„Bude to chodník šiestich osobností obce Svätý Anton. Výnimočný je možno tým, že nebude dlhý a náročný na chôdzu. Je situovaný pod múzeom - poľovníckym kaštieľom, takže ho budú môcť využiť návštevníci,“ priblížil starosta Martin Kminiak.
Návštevníkov oboznámi napríklad s osobnosťou herca a režiséra Karola L. Zachara či biskupa Michala Buzalku, ktorí sú rodákmi zo Svätého Antona. Priblíži tiež bulharského cára Ferdinanda Coburga, ktorého meno je späté s tunajším kaštieľom.
Na vybudovanie chodníka získala podľa Kminiaka obec dotáciu vo výške takmer 99.900 eur z ministerstva cestovného ruchu a športu, prispela tiež prostriedkami z vlastného rozpočtu. V rámci projektu podľa neho osadili v obci 20 nových lavičiek, desať odpadkových košov a vysadili niekoľko stromov. Opravili tiež odstavnú parkovaciu plochu pod kaštieľom a v najbližších dňoch ešte osadia na jeho trase aj náučné tabule.
Projekt podľa Kminiaka zatraktívni a skrášli obec. „Ja osobne v ňom vidím vysoký význam aj pre domácich a domáce deti, ktoré môžu takýmto spôsobom spoznávať našich rodákov, ktorí v živote niečo veľké dosiahli a môžu sa takýmto spôsobom vzdelávať,“ poznamenal.
