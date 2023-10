Vo Svätom Antone by mali chodník dokončiť na budúci rok

Svätý Anton 19. októbra (TASR) - Dobudovanie chodníkov popri hlavnej ceste vedúcej do okresnej Banskej Štiavnice je jednou z hlavných úloh samosprávy vo Svätom Antone na aktuálne volebné obdobie. Chodníky sú dôležité najmä z pohľadu bezpečnosti, keďže hlavná komunikácia vedie na viacerých miestach aj v tesnej blízkosti rodinných domov a prevádzok služieb.



"Chodníky po jednej starne cesty budujeme priebežne najmä z vlastných zdrojov. Každý rok sa nám podarí zrealizovať asi 500-metrový úsek," povedal TASR starosta Martin Kminiak. Na budúci rok im ostáva dobudovať ešte poslednú časť.



Obec tento rok získala dotáciu z Environmentálneho fondu na budovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV) a na kanalizáciu vo výške približne dvoch miliónov eur. "Aktuálne pracujeme na súťaži na dodávateľa stavby," podotkol starosta.



Podľa neho v súčasnosti je odkanalizovaná iba necelá tretina obce, odhady hovoria, že na dobudovanie je potrebných ešte asi 9 miliónoch eur. Stará ČOV je kapacitne postavená pre 500 obyvateľov, obec ich má dnes už 1260.



Svätý Anton je spolu s Banskou Belou najväčšou obcou v okrese, ale doteraz nemá pre deti v základnej škole telocvičňu. Starosta by ju spolu s futbalovým ihriskom rád v dohľadnom čase vybudoval. "Podali sme žiadosť na Fond na podporu športu, pre nedostatok financií sme však boli neúspešní," pripomenul. Aktuálne s projektom zareagovali na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde by mohli získať peniaze na kompletnú modernizáciu školy. Vybudovať by chceli aj dom smútku, kde už majú na projekt stavebné povolenie.