Vo Svätom Antone pokračuje výstavba novej čistiarne odpadových vôd
Súčasťou projektu bola aj výstavba prvej časti kanalizácie, ktorú stihli zrealizovať ešte vlani.
Autor TASR
Svätý Anton 14. apríla (TASR) - V obci Svätý Anton pokračujú v súčasnosti vo výstavbe novej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Jej realizáciu aj spolu s časťou kanalizácie obec financuje z dotácie vo výške viac ako 2,8 milióna eur. Ako pre TASR priblížil starosta Martin Kminiak, nová čistiareň má byť hotová do konca roka.
Kminiak uviedol, že nová ČOV bude určená pre 1400 obyvateľov a nahradí starú ČOV s oveľa nižšou kapacitou, ktorá už bola v nevyhovujúcom stave. Obec má podľa jeho slov aktuálne 1280 obyvateľov, jej kapacita tak počíta aj s istou rezervou. Súčasťou projektu bola aj výstavba prvej časti kanalizácie, ktorú stihli zrealizovať ešte vlani.
„Čo nás trochu mrzí a, žiaľ, nebude to dobré pre ČOV, je to, že bude na ňu pripojená len jedna tretina obce, lebo na druhú etapu sme minulý rok nedostali financie, aj keď sme o to požiadali,“ skonštatoval Kminiak s tým, že celkovo majú vybudovanie kanalizácie rozdelené do troch etáp. O dotačné zdroje na dobudovanie zvyšných dvoch sa chce preto obec uchádzať opätovne.
