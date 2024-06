Vo Svätom Antone sa školáci o prírode učia aj za múrmi kaštieľa

Svätý Anton 3. júna (TASR) - Školáci vo Svätom Antone sa každý týždeň jednu hodinu učia netradične za múrmi tunajšieho kaštieľa a v jeho priľahlom parku. Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga (ZŠ a MŠ) vo Svätom Antone sa totiž rozhodla využiť potenciál, ktorý kaštieľ má, a v spolupráci s tunajšími múzejníkmi pre školákov pripravila špecifický predmet Ochrana prírody a poľovníctvo.



"Chceme, aby boli deti hrdé na to, odkiaľ sú. Tento predmet nie je len o ochrane prírody, ale deti sa oboznamujú aj s históriou kaštieľa, rodov, ktoré tu žili a vývojom obce od jej začiatku až po súčasnosť," uviedla pre TASR riaditeľka školy Petra Slobodová.



Predmet je zaradený do vzdelávania vo všetkých ročníkoch s hodinovou dotáciou týždenne. Ide o povinný a známkovaný predmet. Vyučovanie prebieha podľa riaditeľky v priestoroch kaštieľa alebo v jeho okolí. "Ide viac-menej o projektové alebo skupinové vyučovanie, kde deti vytvárajú pojmové mapy. Vyučovanie prebieha aj v expozícii múzea, chodia do poľovníckej, ale aj historickej expozície," priblížila.



Netradičné vyučovanie si pochvaľujú aj miestni múzejníci, ktorí si vďaka nemu vychovávajú "malých" lektorov. Deti už totiž po niekoľkých ročníkoch vedia samy sprevádzať a odovzdávať nadobudnuté vedomosti ďalším návštevníkom.



"Deti sú schopné po určitom zaškolení a po určitých vedomostiach prezentovať a samy sú schopné plniť funkciu poloprofesionálneho lektora," podotkol riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Štefan Engel s tým, že deti sprevádzajú najmä počas akcií určených pre najmladších návštevníkov, ako sú Detské dni svätého Huberta či náučné podujatie Čo šepká les.



"Sme úprimne radi, že múzeum môže spolupracovať s viacerými organizáciami, medzi ktoré patrí aj ZŠ a MŠ Ferdinada Coburga vo Svätom Antone," dodal riaditeľ s tým, že práca so vzdelávaním je miestnym múzejníkom veľmi blízka, pretože využívajú prostriedky múzejnej pedagogiky.