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Vo Svätom Antone si pripomenú 100 rokov organizovaného rybárstva v SR
Za uplynulé storočie sa rybári významne podieľali na ochrane vodných ekosystémov, starostlivosti o rybie populácie, vzdelávaní mládeže a rozvoji vzťahu verejnosti k prírode a vodnému prostrediu.
Autor TASR
Svätý Anton 9. júna (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone si v sobotu 13. júna spolu so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ) pripomenie významné jubileum - 100 rokov organizovaného rybárstva na Slovensku. Celodenné podujatie priblíži návštevníkom históriu, tradície, súčasnosť i budúcnosť slovenského rybárstva prostredníctvom odborného aj zážitkového programu určeného pre širokú verejnosť. TASR o tom informoval riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
Ako pripomenul, tradícia organizovaného rybárstva na Slovensku sa začala písať v roku 1926. Za uplynulé storočie sa rybári významne podieľali na ochrane vodných ekosystémov, starostlivosti o rybie populácie, vzdelávaní mládeže a rozvoji vzťahu verejnosti k prírode a vodnému prostrediu.
„Sto rokov organizovaného rybárstva predstavuje príbeh tisícov ľudí, ktorí venovali svoj čas a energiu ochrane vôd a zachovaniu rybárskych tradícií pre ďalšie generácie. Sme radi, že si toto významné jubileum môžeme pripomenúť práve v prostredí Múzea vo Svätom Antone, ktoré dlhodobo prezentuje vzťah človeka k prírode, poľovníctvu a rybárstvu,“ podotkol Hudák.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky práce rybárskej stráže, prezentácie jednotlivých organizačných zložiek SRZ, odborné prednášky, výstavy, prezentáciu ichtyológie, ukážky rybárskych techník, aktivity pre deti, interaktívne stanovištia a sprievodný kultúrny program. Súčasťou podujatia bude aj slávnostný ceremoniál venovaný storočnici organizovaného rybárstva.
Hudák doplnil, že podujatie zároveň nadväzuje na poslanie múzea rozvíjať povedomie o ochrane prírody a zachovávaní tradičných hodnôt spojených s poľovníctvom, lesníctvom a rybárstvom. Múzeum vo Svätom Antone je totiž jediným špecializovaným múzeom na Slovensku zameraným na poľovníctvo a rybárstvo.
Ako pripomenul, tradícia organizovaného rybárstva na Slovensku sa začala písať v roku 1926. Za uplynulé storočie sa rybári významne podieľali na ochrane vodných ekosystémov, starostlivosti o rybie populácie, vzdelávaní mládeže a rozvoji vzťahu verejnosti k prírode a vodnému prostrediu.
„Sto rokov organizovaného rybárstva predstavuje príbeh tisícov ľudí, ktorí venovali svoj čas a energiu ochrane vôd a zachovaniu rybárskych tradícií pre ďalšie generácie. Sme radi, že si toto významné jubileum môžeme pripomenúť práve v prostredí Múzea vo Svätom Antone, ktoré dlhodobo prezentuje vzťah človeka k prírode, poľovníctvu a rybárstvu,“ podotkol Hudák.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky práce rybárskej stráže, prezentácie jednotlivých organizačných zložiek SRZ, odborné prednášky, výstavy, prezentáciu ichtyológie, ukážky rybárskych techník, aktivity pre deti, interaktívne stanovištia a sprievodný kultúrny program. Súčasťou podujatia bude aj slávnostný ceremoniál venovaný storočnici organizovaného rybárstva.
Hudák doplnil, že podujatie zároveň nadväzuje na poslanie múzea rozvíjať povedomie o ochrane prírody a zachovávaní tradičných hodnôt spojených s poľovníctvom, lesníctvom a rybárstvom. Múzeum vo Svätom Antone je totiž jediným špecializovaným múzeom na Slovensku zameraným na poľovníctvo a rybárstvo.