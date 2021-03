Vo svidníckej nemocnici je hospitalizovaných 21 pacientov s COVID-19

Svidník 18. marca (TASR) – Vo svidníckej nemocnici je k štvrtku hospitalizovaných 21 pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková s tým, že z nich štyria potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a 15 kyslíkovú liečbu.



"Kapacita je 48 reprofilizovaných lôžok, avšak intenzivistické lôžka pre COVID pacientov sú naplnené. V marci bolo v priemere na COVID lôžkach hospitalizovaných 28 pacientov denne, vo februári bol denný priemer 21 pacientov. V domácej karanténe je jeden nezdravotnícky zamestnanec," uviedla Fedáková.



Svidnícka nemocnica do stredy (17. 3.) zaočkovala vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech 2944 osôb, z toho 2144 osôb už aj druhou dávkou.



"Na zozname náhradníkov aktuálne evidujeme viac ako 1500 osôb. Vakcínou AstraZeneca bolo zaočkovaných 891 osôb, očkovanie touto vakcínou už nemocnica ukončila," dodala Fedáková.



Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR sa vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech očkuje v nemocniciach, vakcínami od Moderny v poliklinikách a vo veľkokapacitných centrách, ktoré ministerstvo zriaďuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi, sa používa očkovacia látka od AstraZenecy.