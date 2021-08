Vo svidníckej nemocnici očkujú aj bez registrácie, robia tiež výjazdy

Svidník 6. augusta (TASR) – Vakcinačné centrum nemocnice vo Svidníku ponúka možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj bez predchádzajúcej registrácie. Zdravotníci zariadenia zároveň realizujú očkovanie v teréne. Informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete Svet zdravia, pod ktorú patrí aj svidnícka nemocnica.



"Vakcinácia je možná v pondelky až štvrtky v čase od 7.30 do 11.30 h a od 12.30 do 14.00 h. Iba v utorky prebieha aj očkovanie detí od 12 rokov, ktoré musia prísť v sprievode rodiča," informovala s tým, že na mieste vakcinácie je nutné preukázať sa občianskym preukazom alebo preukazom poistenca. Vakcinačné centrum nemocnice očkuje dvojdávkovou vakcínou Comirnanty od konzorcia Pfizer/BioNTech, v utorky od 13.00 do 14.00 h aj jednodávkovou vakcínou Janssen.



Výjazdová očkovacia služba svidníckej nemocnice aktuálne očkuje v jednotlivých častiach regiónu každý utorok od 8.30 h, a to podľa nahláseného predošlého záujmu. "Je potrebné, aby bolo nahlásených minimálne 20 osôb," podotkla Fedáková s tým, že výjazdový tím očkuje vakcínou Janssen. Zdravotníci najbližšie vyrážajú očkovať do terénu v utorok 10. augusta, a to do obcí Chotča a Breznica.