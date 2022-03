Vo svidníckej škole pribudnú nové dielne za viac ako 1,5 milióna eur

Svidník 9. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku bude mať nové dielne pre odborný výcvik za viac ako 1,5 milióna eur. S ich výstavbou sa začalo v stredu odovzdaním staveniska, dokončené by mali byť približne o rok. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Výstavba si vyžiada celkové investície približne 1,53 milióna eur, z toho prostriedky PSK predstavujú vyše 1,1 milióna eur a 445.000 eur sú prostriedky z úveru z Európskej investičnej banky (EIB).



"Projekt prinesie najmä zlepšenie prostredia školy jednak čo sa týka jej priestorového vybavenia, ale i dielenského dovybavenia. Žiaci tu budú mať k dispozícii nové a atraktívne dielne a následne aj najmodernejšiu techniku. Je to ďalší významný krok, ktorý môže prispieť k rozvoju mesta Svidník, ale aj celého svidníckeho regiónu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Projekt výstavby dielní pre odborný výcvik zahŕňa vybudovanie novej haly s rozmermi 20 krát 40 metrov, ktorá je členená na tri časti. Zázemie tu nájdu pedagógovia a žiaci odborov mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov či stolár. Zároveň sa tu vytvoria pracovné a skladové priestory.



Na spomenutý projekt bude nadväzovať ďalší, pripravovaný v rámci prebiehajúcej tretej etapy iniciatívy Catching-Up Regions. Zahŕňať bude materiálno-technické dovybavenie zváračskej dielne a zabezpečenie nových CNC strojov, ako sú brúsky, rezačky, frézy a sústruhy. Plánovaná výška investície do tohto dovybavenia je približne 1,4 milióna eur.



"V rámci modernizácie školy sa počíta aj s ďalšími etapami. Tie by sa mali týkať rekonštrukcie takzvaného stredného traktu školy a v rámci toho modernizácie učební pre odbor spracovania kovov. Ďalším plánom je rekonštrukcia učební pre odbory stolár a neskôr internátnych priestorov. Škola má v pláne realizovať aj modernizáciu sociálnych zariadení a veľkej zborovne pre vyučujúcich majstrov," doplnila Heilová.



V SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu aktuálne študuje 310 žiakov a jej výchovno-vzdelávací proces sa prioritne zameriava na strojársky priemysel, dopravu a služby.