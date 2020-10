Vo Svidníku bude deväť odberných miest

Svidník 29. októbra (TASR) – Deväť odberných miest bude ľuďom k dispozícii vo Svidníku v rámci plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, obyvateľov starších desať rokov a mladších ako 65 rokov evidujú 7938.



"Každé odberné miesto bude mať spracovaný technický a personálny list obsahujúci personálne obsadenie odberového tímu, naskladnenie materiálov osobitne za Ministerstvo obrany (MO) SR a mesto Svidník. Máme vyskladaný mestský koordinačný štáb plniaci úlohy logistiky, zásobovania, koordinácie a informovanosti obyvateľstva. Máme tiež zabezpečené miesto stravovania a už len realizujeme úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením tesne pred testovaním," uviedla Tchirová.



Ako povedala, už pred spustením vlastného mestského registračného dotazníka sa im nahlasovali ľudia, ktorí chcú pomôcť.



"Po spustení registrácie v utorok (27. 10.) napoludnie sme do 16.00 h mali zabezpečený celý potrebný personál na administratívu a teraz dopĺňame stav dobrovoľníkov do rezervy," doplnila Tchirová.



Na základe zníženia počtu testovacích dní a rozšírenia hodín testovania počas jedného dňa zabezpečili podľa jej slov deväť odberných miest, ktoré kopírujú počet okrskov počas volieb.



"Viaceré odberové miesta budú kombinované interiér – exteriér tak, aby najdôležitejší aspekt celého testovania, a to bezpečnosť, bol zabezpečený," dodala Tchirová.