Vo Svidníku budú oslavy 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Svidník 30. septembra (TASR) - Pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle a v meste Svidník si Ministerstvo obrany SR v nedeľu 6. októbra spolu s verejnosťou a hosťami pripomenie 80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (KDO). Súčasťou osláv bude okrem spomienkových podujatí, statických a dynamických ukážok ozbrojených síl a vojenskej polície aj kultúrno-spoločenský a sprievodný program. TASR o tom dnes informovali z tlačového oddelenia Kancelárie ministra obrany SR.



Oslavy 80. výročia KDO sa uskutočnia za účasti prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl (OS) SR Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka a ďalších vrcholných predstaviteľov štátu.



"Boje v duklianskom priesmyku patrili k najtvrdším horským bitkám pri oslobodzovaní Slovenskej republiky. Dukla je miesto piety, úcty i spomienok. Je to miesto návratov na obdobie, kedy sa tí naši predkovia nebáli postaviť zlu," uviedol minister obrany R. Kaliňák a poďakoval sa Úradu vlády SR, participujúcim ministerstvám, mestu Svidník, Prešovskému samosprávnemu kraju a všetkým ostatným participujúcim zložkám na tomto podujatí.



Slávnostný program sa na Dukle začne o 13.00 h pietnym aktom kladenia vencov sprevádzaným preletom leteckej techniky ozbrojených síl. Pokračovať bude príhovormi hostí a vystúpeniami Miroslava Dvorského, Lúčnice či Ivany Regešovej. Areál pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle sa pre verejnosť otvára o 11.00 h.



Ako informoval rezort obrany, program je pripravený aj vo Svidníku, kde bude areál tamojšieho Vojenského historického múzea pre verejnosť otvorený od 10.00 h.



Pietny akt kladenia vencov a prelet leteckej techniky OS SR, ako aj slávnostný program s príhovormi hostí, ktorý bude súbežne prebiehať pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle, budú môcť návštevníci areálu Vojenského historického múzea vo Svidníku sledovať na LED obrazovkách v priamom prenose STVR. Vo Svidníku bude súčasťou pripravovaného programu aj kultúrne vystúpenie Čarovných ostrohov, Kandráčovcov, Folklórneho Súboru Šarišan a ďalších.



"Pripravené budú aj ukážky boja zblízka, prezentácia vojenskej kynológie a návštevníci sa môžu tešiť aj na showprogram Čestnej stráže OS SR, ukážky vojenskej techniky a výzbroje OS SR či množstvo edukačných aktivít pre najmenších," uvádza rezort obrany.



Pre verejnosť bude v nedeľu 6. októbra zabezpečená kyvadlová autobusová doprava na trase Svidník - Dukla - Svidník, ktorá bude premávať v 15 minútových intervaloch v čase od 10.00 do 16.00 h.



Rezort obrany zároveň prosí všetkých návštevníkov, aby do areálu pri pamätníku na Dukle prichádzali s dostatočným časovým predstihom, nakoľko každý návštevník bude musieť prejsť bezpečnostnou kontrolou.