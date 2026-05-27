Streda 27. máj 2026
Vo Svidníku obvinili muža z neplnenia si vyživovacej povinnosti

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Svidník 27. mája (TASR) - Polícia vo Svidníku obvinila z trestného činu zanedbania povinnej výživy 38-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, od roku 2020 si z nedbanlivosti neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojim štyrom deťom, ktorá mu vyplýva zo zákona.

„Nezodpovedným konaním tohto rodiča vznikol dlh na výživnom vo výške viac ako 27.700 eur. Obvinený je stíhaný na slobode,“ povedala Ligdayová s tým, že mužovi v prípade preukázania viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, nakoľko sa skutku dopustil závažnejším spôsobom konania.
