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Vo Svidníku otvorili nové zariadenie sociálnych služieb
Poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj ambulantnú formu prostredníctvom denného stacionára.
Autor TASR
Svidník 4. septembra (TASR) - Vo Svidníku v piatok slávnostne otvorili mestské zariadenie sociálnych služieb Senior Vita. Poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj ambulantnú formu prostredníctvom denného stacionára. Náklady na rekonštrukciu a vybavenie objektu dosiahli približne 3,5 milióna eur. Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na otvorení sa zúčastnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, poslankyňa parlamentu Alena Nováková (obaja Hlas-SD) i zástupcovia mesta a nového zariadenia.
Tomáš uviedol, že zariadenia budované alebo rekonštruované z Plánu obnovy a odolnosti SR mali byť stavebne dokončené do konca augusta. „Teší ma, že sa to podarilo. Vďaka plánu obnovy vzniklo 160 nových objektov a zariadení sociálnych služieb, v ktorých nájde svoje miesto 3200 klientov. Stále to, samozrejme, nie je dosť a musíme niečo urobiť so systémom, aby sme pomohli budovať ďalšie miesta,“ uviedol Tomáš s tým, že rezort pripravuje nové riešenia, ktoré chce presadiť v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách. Celkovo podľa neho smerovalo do zariadení sociálnych služieb z plánu obnovy vrátane DPH 280 miliónov eur.
Ako povedal, svidnícke zariadenie predstavuje vhodný príklad spojenia rôznych foriem sociálnych služieb. „Páči sa mi najmä kombinácia denného stacionára, teda ambulantnej služby, a zariadenia pre seniorov, teda pobytového zariadenia,“ dodal Tomáš.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová priblížila, že potreba vybudovania nízkokapacitného zariadenia vyplynula z komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bol prijatý v roku 2023. „Práve z tohto dokumentu vyplynula potreba vybudovať nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb, ktoré by poskytovalo ambulantnú formu, čiže denný stacionár, ale aj pobytovú formu, teda zariadenie pre seniorov,“ uviedla Ivančová.
Mesto následne podľa nej identifikovalo vhodný objekt a pripravilo projekt. Rekonštrukciou prešiel dlhodobo nevyužívaný objekt, ktorý pôvodne slúžil ako internát a neskôr ako učebne pre strednú školu odevného zamerania. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali asi 3,5 milióna eur. Zahŕňali prestavbu budovy aj jej kompletné vybavenie.
Mesto sa na projekte podieľalo spolufinancovaním. Z vlastných zdrojov zaplatilo aj prístavbu denného stacionára, ktorá nebola oprávneným výdavkom vo výzve. „Rozhodli sme sa, že napriek tomu denný stacionár vybudujeme podľa pôvodného projektu. Stálo to približne 150.000 eur,“ doplnila primátorka.
Denný stacionár má kapacitu 40 miest a zariadenie pre seniorov 30 miest. „Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Ide napríklad o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné a špecializované sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie či ošetrovateľskú starostlivosť,“ priblížila riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková a doplnila, že zariadenie už podľa nej prijalo prvých klientov denného stacionára i pobytovej sociálnej služby.
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Tomáš uviedol, že zariadenia budované alebo rekonštruované z Plánu obnovy a odolnosti SR mali byť stavebne dokončené do konca augusta. „Teší ma, že sa to podarilo. Vďaka plánu obnovy vzniklo 160 nových objektov a zariadení sociálnych služieb, v ktorých nájde svoje miesto 3200 klientov. Stále to, samozrejme, nie je dosť a musíme niečo urobiť so systémom, aby sme pomohli budovať ďalšie miesta,“ uviedol Tomáš s tým, že rezort pripravuje nové riešenia, ktoré chce presadiť v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách. Celkovo podľa neho smerovalo do zariadení sociálnych služieb z plánu obnovy vrátane DPH 280 miliónov eur.
Ako povedal, svidnícke zariadenie predstavuje vhodný príklad spojenia rôznych foriem sociálnych služieb. „Páči sa mi najmä kombinácia denného stacionára, teda ambulantnej služby, a zariadenia pre seniorov, teda pobytového zariadenia,“ dodal Tomáš.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová priblížila, že potreba vybudovania nízkokapacitného zariadenia vyplynula z komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bol prijatý v roku 2023. „Práve z tohto dokumentu vyplynula potreba vybudovať nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb, ktoré by poskytovalo ambulantnú formu, čiže denný stacionár, ale aj pobytovú formu, teda zariadenie pre seniorov,“ uviedla Ivančová.
Mesto následne podľa nej identifikovalo vhodný objekt a pripravilo projekt. Rekonštrukciou prešiel dlhodobo nevyužívaný objekt, ktorý pôvodne slúžil ako internát a neskôr ako učebne pre strednú školu odevného zamerania. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali asi 3,5 milióna eur. Zahŕňali prestavbu budovy aj jej kompletné vybavenie.
Mesto sa na projekte podieľalo spolufinancovaním. Z vlastných zdrojov zaplatilo aj prístavbu denného stacionára, ktorá nebola oprávneným výdavkom vo výzve. „Rozhodli sme sa, že napriek tomu denný stacionár vybudujeme podľa pôvodného projektu. Stálo to približne 150.000 eur,“ doplnila primátorka.
Denný stacionár má kapacitu 40 miest a zariadenie pre seniorov 30 miest. „Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Ide napríklad o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné a špecializované sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie či ošetrovateľskú starostlivosť,“ priblížila riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková a doplnila, že zariadenie už podľa nej prijalo prvých klientov denného stacionára i pobytovej sociálnej služby.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam.
man ima