Vo Svidníku pribudnú štyri odberné miesta, v Stropkove ďalšie dve

Svidník/Stropkov 20. januára (TASR) – Vo Svidníku pribudnú počas víkendu (23. – 24. 1.) štyri nové odberové miesta na testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré zriadi mesto. V susednom Stropkove radnica vytvorila dve ďalšie miesta, ktoré môžu ľudia využívať.



"K doterajším štyrom mobilným odberným miestam - pri športovej hale, v nemocnici, v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku a na amfiteátri, pribudnú na víkend štyri mestské odberové miesta. Konkrétne v dome kultúry, v Základnej škole na ulici 8. mája, vo vestibule autobusovej stanice a v priestoroch Gymnázia Duklianskych hrdinov," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Kristína Tchirová s tým, že informácie o čase fungovania jednotlivých miest nájdu obyvatelia na webstránke mesta.



Vytvorené mestské odberové miesta budú k dispozícii v sobotu (23. 1.) od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 19.00 h. V nedeľu (24. 1.) od 7.00 h do 14.00 h.



"Mesto vytvára aj takzvané MOM, ktoré bude slúžiť na pretestovanie rôznych organizácií v meste po nahlásení sa na mestskom úrade. Týmto spôsobom sa podporí komunitné testovanie a zníži sa čas čakania na testovanie," doplnila Tchirová. Ako priblížila, aktuálne riešia systém nahlasovania sa, aspoň dve odberné miesta by však chceli nechať bez potreby objednávania sa.



V Stropkove sa môžu ľudia dať otestovať na MOM pri kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok. Je otvorené v pondelok až v piatok a tiež v sobotu (23. 1.) v čase od 8.00 h do 12.00 h a od 16.00 h do 20.00 h. Na testovanie je potrebné sa objednať na webstránke korona.gov.sk.



MOM na Šarišskej ulici je otvorené v pondelok až v piatok od 10.00 h do 18.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 h do 16.00 h. Testovanie je bez registrácie.



Novovytvorené odberové miesto v mestskej športovej hale na Ulici Matice slovenskej je otvorené v stredu až v piatok od 12.00 h do 20.00 h. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie.



Rovnako novovytvorené odberové miesto v komunitnom centre na Mlynskej ulici bude otvorené v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie.



"Odporúčame občanom, ktorým to situácia dovolí, aby sa na testovaní zúčastnili počas pracovných dní. Predídu tým možnému tvoreniu radov pred odberovými miestami počas víkendu," povedal hovorca mesta Stropkov Peter Novák.