Vo Svidníku sa bude súťažiť vo varení pirohov

Svidník 13. septembra (TASR) – Deň ľudových tradícií pripravilo na nedeľu v skanzene vo Svidníku SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry. Súčasťou podujatia bude aj 25. ročník medzinárodnej súťaže vo varení pirohov. TASR o tom za múzeum informovala Ľudmila Ražina.



Podujatie, ktorého sa minulý rok zúčastnilo asi 2500 návštevníkov, sa koná pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Začína sa dopoludňajšou svätou liturgiou v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia. Slávnostné otvorenie súťaže s folklórno - etnografickým programom je v areáli skanzenu naplánované od 14.00 h.



Deň ľudových tradícií je podľa riaditeľa múzea Jaroslava Džoganíka zameraný na ukážku starých tradícií, remesiel a toho, čo robili predkovia. "Aj naša tradícia, aj naša kultúra, aj pirohy sú lepené rukami. Je to niečo nad nami, je to naša aura. Hovorím o stáročiach prípravy pirohov, čo už je duchovno. Lebo pirohy sú v našom kraji to, čo v Taliansku pizza, vo Francúzsku ustrice. Pirohy, tie museli byť vždy a nikdy sa človeku neprejedli, rovnako ako chlieb," povedal.



V rámci kultúrneho programu vystúpia okrem folkloristov napríklad aj heligonkári a skupina Hrdza. Súčasťou podujatia je tiež výstava prác študentov Strednej priemyselnej školy Svidník, prezentácia tradičnej remeselnej výroby, ponuka včelích produktov či drobnochovateľská výstava. Pre deti bude pripravené napríklad kreatívne ihrisko.



Ražina pripomenula, že Dni európskeho kultúrneho dedičstva vznikli z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie s cieľom popularizovať miestne kultúrne dedičstvo. Uskutočňujú sa každý rok v septembri približne v 50 štátoch Európy. Podujatie vo Svidníku budú sprevádzať protiepidemické opatrenia.