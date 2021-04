Vo Svidníku sa pri bioodpade inšpirovali skúsenosťami zo zahraničia

Svidník 27. apríla (TASR) – Vo Svidníku za prvé dva mesiace tohto roka Technické služby mesta Svidník zrealizovali odvoz viac ako 18 ton bioodpadu. V marci to bolo viac ako 17 ton. S povinným triedením začali v meste od nového roka. Samosprávam ukladá takúto povinnosť zákon. Od júla ho musia mať spustené naplno. Vo Svidníku sa pri zbere bioodpadu inšpirovali aj skúsenosťami zo zahraničia



„Najväčšou výzvou bolo pre nás pripraviť osvetu a obyvateľom vysvetliť, prečo je zber kuchynského odpadu dôležitý a čo im prinesie. Ďalej sme museli zabezpečiť aj vhodnú logistiku, teda vybrať správne druhy vedierka do domácností, vrecká, vozidlá či nádoby na zberné miesta," povedal o prípravách na zber riaditeľ Technických služieb Lukáš Dubec.



Svidníčania v bytových blokoch dostali od mesta spolu 3100 nádob, pričom objem každej je desať litrov. Kuchynský odpad začali TSMS odvážať raz do týždňa.



„Pre takúto formu infraštruktúry sme sa rozhodli na základe referencií z iných miest zo Slovenska a zahraničia a na základe vlastných testov," vysvetlil Dubec.



Inšpiráciu môžu samosprávy podľa Martiny Gaislovej, odborníčky na odpadové hospodárstvo z portálu menejodpadu.sk nájsť napríklad v Taliansku. Tamojšie samosprávy dokážu vďaka efektívnemu a komfortnému systému vytriediť aj viac ako 80 percent odpadov.



„Obyvatelia triedia odpady pohodlne priamo u seba doma a zároveň vidia, ako sú úspešní v porovnaní s priemerom mesta, mestskej časti či bytovky," vysvetlila Gaislová. Výhodou takéhoto systému podľa nej je, že obyvatelia platia poplatky len za nevytriedený, čiže zmesový odpad.



Do triedenia a zberu kuchynského odpadu je zapojených 3100 svidníckych domácností, v ktorých žije približne 10.000 obyvateľov.



„Za prvé dva mesiace tohto roku sme odvoz zrealizovali šesťkrát a domácnosti vyprodukovali 18.480 kilogramov bioodpadu. Výsledky sa však snažíme stále zlepšovať. V marci sme kuchynský odpad vyviezli päťkrát a bolo v ňom až 17.360 kilogramov bioodpadu," priblížil Dubec.



Ako povedal, občania čakali, že zavedením zberu kuchynského odpadu zlacnie poplatok za odpad. „Snažíme sa im vysvetliť, že nezlacnie, ale že práve v budúcnosti nepôjde tak prudko hore, ako by šiel, ak by sme zber nezaviedli," dodal Dubec s tým, že zo spracovaného bioodpadu vzniká prírodný kompost, ktorý je využívaný pri starostlivosti o mestskú zeleň. Po splnení všetkých legislatívnych podmienok ho mesto plánuje rozdávať aj zdarma občanom.