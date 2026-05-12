Vo Svidníku slávnostne otvorili nové informačné centrum Europe Direct
Poslaním centra je poskytovať informácie o Európskej únii, vytvárať priestor na diskusiu o európskych témach a organizovať vzdelávacie aktivity pre školy i verejnosť.
Autor TASR
Svidník 12. mája (TASR) - Vo Svidníku v utorok slávnostne otvorili nové informačné centrum Europe Direct, ktoré má slúžiť ako kontaktný bod medzi občanmi podduklianskeho regiónu a inštitúciami Európskej únie. Centrum vzniklo pod záštitou Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) a patrí do siete desiatich nových centier Europe Direct na Slovensku.
Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová pri otvorení uviedla, že odbory pôsobia na celom Slovensku, no prostredníctvom nového centra chcú posilniť prepojenie európskych sociálnych a pracovnoprávnych tém s regiónom severovýchodného Slovenska. Výber Svidníka a Prešovského kraja podľa nej súvisí aj s dlhodobými sociálnymi a ekonomickými problémami regiónu. „Prenášame európske, najmä sociálne a zamestnanecké, témy priamo k ľuďom na Slovensku, do regiónov a na ich pracoviská. Prešovský kraj dlhodobo patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou, nižšou mierou zamestnanosti či výraznými rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien,“ uviedla Uhlerová.
Poslaním centra je poskytovať informácie o Európskej únii, vytvárať priestor na diskusiu o európskych témach a organizovať vzdelávacie aktivity pre školy i verejnosť. Medzi hlavné priority centra patrí podpora dialógu s občanmi, zvyšovanie povedomia o právach občanov, bezpečnosti, ochrane životného prostredia či digitálnej transformácii.
V priebehu roka plánuje centrum pripraviť šesť regionálnych podujatí zameraných najmä na pracovnoprávne témy, kolektívne vyjednávanie a vplyv európskych inštitúcií na každodenný život pracujúcich. Aktivity chce realizovať v spolupráci s KOZ SR, European Trade Union Confederation a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
Centrum ešte pred oficiálnym otvorením zorganizovalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2026 v Prešove. Na vedomostnej súťaži o histórii a inštitúciách EÚ sa zúčastnili študenti stredných škôl. Najlepšie umiestnenia získali tímy z Gymnázia sv. Moniky a zo Spojenej školy v Prešove, ktoré postúpili do celoslovenského finále v Trenčíne.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupkyňa Kancelárie Európskeho parlamentu Natalie Šťastná a primátorka Svidníka Marcela Ivančová a vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Zsapka.
