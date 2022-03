Vo Svidníku zmodernizovali časť knižnice za 76.000 eur

Svidník 16. marca (TASR) - Oddelenie pre dospelých v Podduklianskej knižnici vo Svidníku prešlo obnovou. Podporil ju jej zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj a tiež Fond na podporu umenia. Celkové náklady modernizácie oddelenia sa vyšplhali približne na 76.000 eur, pričom investícia zriaďovateľa predstavuje sumu 28.962 eur.



Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, modernizácia zahŕňala výmenu knižných regálov, ktoré mali aj vyše 50 rokov, taktiež výmenu centrálneho pultu i podlahy. Pribudla tiež nová výpočtová technika.



Na túto prvú etapu rekonštrukcie priestorov knižnice by mala nadviazať druhá, zameraná na modernizáciu oddelenia pre deti. Do jej realizácie by sa chcela knižnica pustiť v budúcom, najneskôr v nasledujúcom roku, keď sa jej podarí uspieť s ďalším projektom. Náklady na modernizáciu tohto oddelenia sa odhadujú približne na 60.000 eur.



Podduklianska knižnica bola založená v roku 1953. Ako jediná na Slovensku vďaka holandsko-slovenskému projektu v roku 1993 začala poskytovať knižnično-informačné služby prostredníctvom mobilnej knižnice, ktorá dnes ponúka služby 55 obciam okresov Svidník a Stropkov. V tomto roku by mal v knižnici pribudnúť nový modernejší bibliobus, na ktorý PSK vyčlenil 230.000 eur zo svojho rozpočtu.



V roku 2021 mala knižnica 1786 registrovaných čitateľov. Pripravila celkovo 175 podujatí a navštívilo ju 26.417 návštevníkov. Celkovo zrealizovala 69.782 výpožičiek kníh.