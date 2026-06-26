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Vo Svite chcú zmodernizovať internát SOŠ polytechnickej J. A. Baťu
Súčasťou modernizácie by mala byť aj kompletná výmena elektroinštalácie a pôvodných svietidiel za úsporné LED osvetlenie.
Autor TASR
Svit 26. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje rozsiahlu obnovu internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Projekt schválilo na júnovom rokovaní zastupiteľstvo. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Celú akciu kraj plánuje zafinancovať prostredníctvom úveru vo výške viac ako 7,1 milióna eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
„Predmetom investičného zámeru je kompletná obnova ubytovacej, prepojovacej a polyfunkčnej časti existujúceho internátu na Štefánikovej ulici vrátane telocvične, administratívnych priestorov a kotolne. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, sokla a rekonštrukciu strechy, výmenu okien a dverí, ako aj obnovu klampiarskych prvkov a bleskozvodov,“ uviedla hovorkyňa.
Súčasťou modernizácie by mala byť aj kompletná výmena elektroinštalácie a pôvodných svietidiel za úsporné LED osvetlenie. Kraj zároveň plánuje v budove nasadiť moderné zelené technológie. Konkrétne sa tam počíta s inštaláciou fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie, výmenou zdroja tepla a modernizáciou celého systému vykurovania aj ohrevu teplej úžitkovej vody.
„Stavebné úpravy odstránia technicky nevyhovujúce prvky, ako sú staré rozvody vody, kanalizácie, umakartové jadrá, výťahy či zábradlia na balkónoch. Projekt vyrieši aj bezbariérovosť budovy pomocou vyrovnávacích rámp pri hlavnom a bočnom vstupe,“ doplnila Jeleňová s tým, že hlavným cieľom investičného zámeru je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, zníženie emisií CO2 a zmiernenie negatívnych dosahov na životné prostredie.
PSK od projektu očakáva celkové zlepšenie technického stavu internátu, predĺženie jeho životnosti a vytvorenie moderných ubytovacích podmienok pre žiakov i zamestnancov školy. S realizáciou zámeru chce začať ešte do konca tohto roka. Z celkovej investície je približne 4,7 milióna eur určených na samotnú rekonštrukciu interiérov a necelých 2,4 milióna eur na zateplenie objektu.
Školský internát pri SOŠ polytechnickej J. A. Baťu poskytuje 140 miest na ubytovanie formou bunkového systému. Študenti majú k dispozícii klubovne s TV, telocvičňu, posilňovňu a kuchynky s vybavením. Internát zároveň ponúka široké možnosti záujmového vyžitia prostredníctvom športových, umeleckých, spoločenských i ďalších krúžkov a aktivít.
„Predmetom investičného zámeru je kompletná obnova ubytovacej, prepojovacej a polyfunkčnej časti existujúceho internátu na Štefánikovej ulici vrátane telocvične, administratívnych priestorov a kotolne. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, sokla a rekonštrukciu strechy, výmenu okien a dverí, ako aj obnovu klampiarskych prvkov a bleskozvodov,“ uviedla hovorkyňa.
Súčasťou modernizácie by mala byť aj kompletná výmena elektroinštalácie a pôvodných svietidiel za úsporné LED osvetlenie. Kraj zároveň plánuje v budove nasadiť moderné zelené technológie. Konkrétne sa tam počíta s inštaláciou fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie, výmenou zdroja tepla a modernizáciou celého systému vykurovania aj ohrevu teplej úžitkovej vody.
„Stavebné úpravy odstránia technicky nevyhovujúce prvky, ako sú staré rozvody vody, kanalizácie, umakartové jadrá, výťahy či zábradlia na balkónoch. Projekt vyrieši aj bezbariérovosť budovy pomocou vyrovnávacích rámp pri hlavnom a bočnom vstupe,“ doplnila Jeleňová s tým, že hlavným cieľom investičného zámeru je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, zníženie emisií CO2 a zmiernenie negatívnych dosahov na životné prostredie.
PSK od projektu očakáva celkové zlepšenie technického stavu internátu, predĺženie jeho životnosti a vytvorenie moderných ubytovacích podmienok pre žiakov i zamestnancov školy. S realizáciou zámeru chce začať ešte do konca tohto roka. Z celkovej investície je približne 4,7 milióna eur určených na samotnú rekonštrukciu interiérov a necelých 2,4 milióna eur na zateplenie objektu.
Školský internát pri SOŠ polytechnickej J. A. Baťu poskytuje 140 miest na ubytovanie formou bunkového systému. Študenti majú k dispozícii klubovne s TV, telocvičňu, posilňovňu a kuchynky s vybavením. Internát zároveň ponúka široké možnosti záujmového vyžitia prostredníctvom športových, umeleckých, spoločenských i ďalších krúžkov a aktivít.