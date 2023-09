Vo Svite finišuje revitalizácia vnútroblokov na dvoch sídliskách

Svit 7. septembra (TASR) - Projekt revitalizácie vnútroblokov na dvoch sídliskách v podtatranskom meste Svit sa pomaly blíži do finále. Po kontrolnom dni na stavbe to uviedol Peter Basarík, zodpovedný za stavebný dozor. Na sídlisku Jilemnického posledné dva týždne upravovali terénne plochy a začalo tiež s výsadbou rastlín a prác na multifunkčnom ihrisku.



"Chodníky sú na Jilemnického ulici hotové a zatrávňujú sa potrebné plochy. Po zatrávnení, výsadbe stromov a namontovaní detských prvkov sa na uliciach Kpt. Nálepku a Mierová dokončia parkovacie miesta a robí sa posledné kladenie chodníkov. Na multifunkčnom ihrisku na sídlisku Jilemnického sa začal nanášať asfaltový povrch, na ktorý pôjde špeciálny EPDM nástrek. Ten je využívaný pri atletických dráhach a vhodný je aj pre viacúčelové ihriská," priblížil Basarík.



Projektom revitalizácie vnútroblokov sa oficiálne uvedie do prevádzky spolu 55 parkovacích miest. Ešte v auguste pribudli na sídliskách aj nové detské prvky. "Od nasledujúceho týždňa sa začínajú montovať lavičky, stoly a altánky. Celá revitalizácia s doplnením hracích prvkov a mobiliárom bude kolaudovaná naraz a sprístupnená verejnosti. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30. septembra," dodáva mesto.



Na projekt revitalizácie vnútroblokov dvoch sídlisk získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Náklady sú na úrovni 870.000 eur. Obnova sa dotkne územia 19.000 štvorcových metrov plôch, chodníkov a parkovísk.