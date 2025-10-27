< sekcia Regióny
Vo Svite sa začnú rekonštrukčné práce, obmedzí to dopravu
V úseku od „Križiaka“ popri materskej škole až po výjazd pri „Kopčeku“ je preto potrebné rátať s obmedzením v doprave.
Autor TASR
Svit 27. októbra (TASR) - V podtatranskom meste Svit sa v pondelok začínajú práce na obnove vnútrobloku na Štúrovej ulici. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v úseku od „Križiaka“ popri materskej škole až po výjazd pri „Kopčeku“ je preto potrebné rátať s obmedzením v doprave.
V pondelok sa začínajú prípravné práce v rámci prvej etapy rekonštrukcie. „Počas nich bude čiastočne obmedzená doprava. Žiadame majiteľov vozidiel, aby neparkovali v dotknutom úseku a využili iné odstavné plochy v meste, aby sa predišlo poškodeniu vozidiel,“ uviedlo mesto.
Druhá etapa obnovy sa začne o týždeň v pondelok 3. novembra a úsek bude úplne uzavretý približne štyri týždne. Zhotoviteľ podľa samosprávy urobí maximum pre čo najrýchlejšie ukončenie prác. V prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečená aspoň prejazdnosť úseku.
Cieľom obnovy je zlepšenie technického stavu komunikácie a jej odvodnenie. V úseku dôjde k výmene asfaltového koberca a úprave podkladovej vrstvy. Mesto na webovej stránke ešte skôr informovalo, že na projekt vnútrobloku Štúrova má schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 313.000 eur z Programu Slovensko. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je na úrovni niečo viac ako 27.000 eur.
„Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme a ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. Veríme však, že po ukončení prác nová komunikácia prispeje k bezpečnejšiemu a krajšiemu prostrediu pre vás, všetkých obyvateľov mesta,“ uzavrela radnica.
