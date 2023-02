Vo Svite sprevádzkovali verejné klzisko i stopu na bežecké lyžovanie

Svit 8. februára (TASR) - Vďaka priaznivým poveternostným podmienkam, práci dobrovoľníkov a technických služieb sa podarilo v týchto dňoch v podtatranskom meste Svit sprevádzkovať klzisko pri "Mladosti". Informovala o tom radnica na webovom sídle s tým, že okrem toho majú miestni obyvatelia k dispozícii už aj stopu na bežecké lyžovanie.



"Teší nás, že pri posledných úpravách ľadovej plochy boli a aktívne sa do procesu zapojili aj rodiny s deťmi. Zároveň dávame do pozornosti prevádzkový poriadok s rozpisom aktivít a žiadame o ich dodržiavanie," uvádza samospráva. Prevádzkový poriadok ľadovej plochy je zverejnený na stránke mesta aj priamo pri klzisku.



Záujemcovia o bežecké lyžovanie si môžu užiť aj novú bežeckú stopu, ktorá vedie od mosta smerom do Lopušnej doliny až po "Mladosť". Trať vedie po cyklochodníku pod lesom popri rieke Poprad. "V tejto súvislosti prosíme peších turistov, ako aj cyklistov, aby neničili vytvorenú bežeckú stopu," dodáva mesto. Trať na bežkovanie má približne tri kilometre.