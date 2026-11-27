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Vo Svite začali s obnovou útulku pre ľudí v krízových situáciách
Stavenisko v piatok odovzdali zhotoviteľovi.
Autor TASR
Svit 27. novembra (TASR) - Vo Svite v okrese Poprad sa začína modernizácia útulku, ktorý je v správe Centra sociálnych služieb (CSS) Domov pod Tatrami v Batizovciach. Stavenisko v piatok odovzdali zhotoviteľovi za účasti predsedu PSK Milana Majerského. Podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej tam vďaka 1,4-miliónovej investícii z eurofondov vybudujú približne za rok dôstojné priestory pre ľudí v núdzi.
V budove na ulici SNP tak vznikne moderné, bezpečné a bezbariérové zázemie nielen pre jednotlivcov bez domova, ale aj pre matky s deťmi a ďalších zraniteľných ľudí v krízových životných situáciách. „Pre nás je dôležité, že 1,4 milióna eur máme v pláne preinvestovať za 360 dní, to znamená, že o rok, o takom čase, by už malo byť strihanie pásky z rekonštruovaného útulku. Snažíme sa vyčerpať všetky eurofondy, ktoré sú určené pre Prešovský samosprávny kraj, aj na tento sociálny program,“ uviedol Majerský s tým, že projekt je financovaný v rámci integrovaných územných investícií.
CSS poskytuje sociálnu službu v troch zariadeniach, a to v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení so sídlom v Batizovciach a práve útulku vo Svite. „Útulok, ktorý poskytuje služby krízovej intervencie, teraz prejde veľkou rekonštrukciou. Predtým tu bola kapacita 35 miest, po rekonštrukcii bude 28 miest, keďže ubytovanie sa zmení na takzvaný bunkový systém. Zvýši sa tak komfort pre našich klientov,“ vysvetlila vedúca úseku odborných činností CSS Anna Nemcová.
Klientmi zariadenia sú jednotlivci a matky s deťmi, ktorí si najviac ročný pobyt hradia z príjmu alebo z dávky v hmotnej núdzi. Personál im okrem iného pomáha nájsť si prácu a deťom školy, pričom pri ich začleňovaní do kolektívov úzko spolupracuje s mestskými inštitúciami. V tomto prístupe chce zariadenie podľa Nemcovej pokračovať aj po rekonštrukcii.
PSK takéto zariadenia prevádzkuje len vo Svite a v Humennom. Predseda pripomenul, že krízové bývanie nie je zárobkovou činnosťou, preto ho v súčasnosti spravuje už len cirkev a samosprávny kraj akousi formu charity. Je však podľa neho dôležité takéto zariadenia pre ľudí, ktorí sa dostali do kritickej situácie, prevádzkovať a udržiavať ich v štandarde 21. storočia.
V budove na ulici SNP tak vznikne moderné, bezpečné a bezbariérové zázemie nielen pre jednotlivcov bez domova, ale aj pre matky s deťmi a ďalších zraniteľných ľudí v krízových životných situáciách. „Pre nás je dôležité, že 1,4 milióna eur máme v pláne preinvestovať za 360 dní, to znamená, že o rok, o takom čase, by už malo byť strihanie pásky z rekonštruovaného útulku. Snažíme sa vyčerpať všetky eurofondy, ktoré sú určené pre Prešovský samosprávny kraj, aj na tento sociálny program,“ uviedol Majerský s tým, že projekt je financovaný v rámci integrovaných územných investícií.
CSS poskytuje sociálnu službu v troch zariadeniach, a to v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení so sídlom v Batizovciach a práve útulku vo Svite. „Útulok, ktorý poskytuje služby krízovej intervencie, teraz prejde veľkou rekonštrukciou. Predtým tu bola kapacita 35 miest, po rekonštrukcii bude 28 miest, keďže ubytovanie sa zmení na takzvaný bunkový systém. Zvýši sa tak komfort pre našich klientov,“ vysvetlila vedúca úseku odborných činností CSS Anna Nemcová.
Klientmi zariadenia sú jednotlivci a matky s deťmi, ktorí si najviac ročný pobyt hradia z príjmu alebo z dávky v hmotnej núdzi. Personál im okrem iného pomáha nájsť si prácu a deťom školy, pričom pri ich začleňovaní do kolektívov úzko spolupracuje s mestskými inštitúciami. V tomto prístupe chce zariadenie podľa Nemcovej pokračovať aj po rekonštrukcii.
PSK takéto zariadenia prevádzkuje len vo Svite a v Humennom. Predseda pripomenul, že krízové bývanie nie je zárobkovou činnosťou, preto ho v súčasnosti spravuje už len cirkev a samosprávny kraj akousi formu charity. Je však podľa neho dôležité takéto zariadenia pre ľudí, ktorí sa dostali do kritickej situácie, prevádzkovať a udržiavať ich v štandarde 21. storočia.