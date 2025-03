Vo trenčianskej nemocnici budú merať vnútroočný tlak bez objednania

Trenčín 10. marca (TASR) - V očných ambulanciách Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín zmerajú tento týždeň v rámci Svetového týždňa glaukómu záujemcom vnútroočný tlak bez objednania. Informovala o tom hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová.



"Oftalmológovia zároveň vysvetlia, ako je včasná diagnostika ochorení dôležitá, pretože môže prispieť k úspešnému vyliečeniu a zabrániť prípadným komplikáciám, ktoré sa u neliečenej choroby môžu objaviť. Aj v prípade oftalmologických ochorení môže rýchle zachytenie ochorenia zabrániť alebo spomaliť zhoršovanie zraku," doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, v utorok (11. 3.) od 8.00 do 14.00 h v priestoroch očných ambulancií oftalmológovia očnej kliniky v spolupráci so zástupcami krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravili pre pacientov so zrakovými ťažkosťami, respektíve príbuzných osôb so zrakovým postihnutím osvetovú akciu.



"Kampaň bude zameraná na ukážky optických, elektronických lúp a rôznych kompenzačných pomôcok vrátane poradenstva pre osoby so zrakovým postihnutím, ako nadobudnúť zručnosti pre samostatnejší život a poskytnutia sociálneho poradenstva," uzavrela Holecová.