Vo V. Krtíši bude ôsmy ročník behu ulicami mesta

Veľký Krtíš 13. júna (TASR) - Trate pre juniorov i dospelých budú súčasťou ôsmeho ročníka Behu ulicami mesta Veľký Krtíš. Milovníci tohto športu sa stretnú ráno počas tretej júnovej nedele (15. 6.) na futbalovom ihrisku. Za organizátorov akcie o tom informovala Andrea Gyorgová. Zároveň v tento deň otvorí letnú sezónu aj miestne kúpalisko.



Trať pre dospelých bežcov bude merať 11 kilometrov, trasa pre juniorov bude merať tri kilometre. Vzdialenosť šesť kilometrov budú prechádzať záujemcovia o rýchlu chôdzu s paličkami. Gyorgová doplnila, že ľudia sa môžu pridať aj do hobby kategórie a zažiť beh bez stresu. Trať bude mať tri kilometre. „Deti budú behať na ihrisku okruhy a chystáme pre nich aj atrakcie a zábavu,“ objasnila. Na športovom podujatí bude aj občerstvenie, tombola a hudba. Jeho organizátorom je občianske združenie Bežci VK.



V nedeľu o 10.00 h otvoria aj tohtoročnú letnú sezónu na kúpalisku Krtko vo Veľkom Krtíši. Uviedol to riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško. Dodal, že výška vstupného ostáva na celú sezónu nezmenená. „Nechali sme aj zľavy s kartou mesta a novinkou budú akciové ceny pre firmy,“ podotkol. Ako ďalej uviedol, v areáli pribudnú nové slnečníky, ležadlá a vylepšený systém na filtrovanie vody. Čistejšiu a kvalitnejšiu vodu by mal udržať po celú sezónu. „Okrem toho sme dokončili vyhrievanie detského bazéna, ktoré je veľmi potrebné v chladnejších dňoch,“ zdôraznil.



Na kúpalisku minulý rok otvorili letnú sezónu 15. júna a ukončili ju 8. septembra. Počas nej prišiel rekordný počet ľudí, návštevnosť podľa Vrška prekročila hranicu 20.000 rekreantov.