Vo V. Krtíši sa vyskytujú dva nepôvodné invázne druhy rastlín

Autor TASR
Veľký Krtíš 17. februára (TASR) - V katastri mesta Veľký Krtíš sa podľa aktuálnych údajov vyskytujú dva nepôvodné invázne druhy rastlín. Sú to pajaseň žliazkatý a pohánkovec japonský. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Spresnil, že v teréne sú to plochy na Ulici Štefana Tučeka v blízkosti Krtíšskeho potoka. Podľa neho tieto rastliny rastú na miestach, ktoré vlastnia fyzické osoby. V prípade súkromných pozemkov platí, že výzvy zasiela mesto vlastníkom každoročne podľa zistení v teréne. Ak rastliny neodstránia, mesto zistenia postúpi na vyšší správny orgán ochrany prírody, ktorým je okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia. Mesto zo zákona nemá kompetenciu vlastníkov súkromných pozemkov sankcionovať.
Ako prednosta uviedol, na pozemkoch vo vlastníctve mesta výskyt inváznych rastlín zatiaľ nezaznamenali. „V katastrálnom území Veľkého Krtíša nie sú inváznymi rastlinami zasiahnuté cenné rastlinné spoločenstvá,“ reagoval. Podľa neho samospráva zverejnila informáciu o nepôvodných druhoch a o ich výskyte na svojom webovom sídle. „Je zakázané invázne druhy rastlín držať, dovážať, rozmnožovať, obchodovať s nimi,“ zdôrazňuje mesto.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v minulosti podotklo, že invázne druhy rastlín rastú na územiach, ktoré sa neudržiavajú kosením alebo pastvou. Predstavujú ohrozenie pre pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. Majú vysokú schopnosť šíriť sa na nové stanovištia, napríklad pozemkami, alebo vytvárajú veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Ďalej tak rastú husté porasty, ktoré sú konkurenčne silné pre ostatné druhy rastlín. Nepôvodné invázne druhy podľa MŽP ohrozujú nielen pôvodné druhy rastlín či živočíchov, ale môžu vplývať aj na zdravie ľudí. Niektoré invázne rastliny sú silné alergény.
