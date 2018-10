Vo Vyšnom Nemeckom robili colné kontroly na hraniciach s Ukrajinou

Na slovensko-ukrajinskej časti hranice sa colníci stretávajú najčastejšie s nelegálnym dovozom cigariet a tabakových výrobkov, ako aj alkoholických nápojov či minerálnych olejov.

Vyšné Nemecké 24. októbra (TASR) – Stretnutie CELBET (Customs Eastern and South – Eastern land Border expert team), ktoré sa uskutočnilo vo Vyšnom Nemeckom v utorok a stredu (23. a 24.10.), bolo zamerané na colné kontroly vykonávané na hraniciach s Ukrajinou v Poľsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.



Ako TASR informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová, na krajnom východe republiky sa stretol tím expertov, ktorý pracuje pod patronátom Európskej komisie v rámci komunitárneho Programu CUSTOMS 2020. "CELBET sústreďuje 11 krajín na východnej a juhovýchodnej vonkajšej hranici EÚ, ktorá má dĺžku 9300 kilometrov a zahŕňa spolu 174 hraničných priechodov," vysvetlila.



Cieľom tejto iniciatívy je podľa jej ďalších slov zabezpečenie plnenia úloh v oblasti východnej a juhovýchodnej colnej hranice EÚ s tretími krajinami. "Ide o snahu harmonizovať postupy colných orgánov a dosiahnuť efektívny výkon colných kontrol v jednotlivých krajinách EÚ, ktoré sa nachádzajú na tejto vonkajšej hranici. Zdieľame svoje skúsenosti a hľadáme najlepšie postupy pre colné kontroly, ako zvýšiť efektivitu a chrániť bezpečnosť vnútorného trhu," priblížila. Tím expertov pracuje v šiestich oblastiach, a to je analýza rizík, výkon kontrol, vybavenie a obstarávanie, výcvik, manažment hraníc a hodnotenie a tiež spolupráca s hraničnou políciou a susediacimi krajinami.



Jedným z významných krokov, na ktorom sa experti dohodli, bude podľa Baloghovej napríklad zavedenie výmen zástupcov z hraničných priechodov v rámci členských krajín. "Každá z krajín má svoje špecifiká v oblasti technického, personálneho zabezpečenia, ale aj detailov postupov, a preto je dôležitá výmena informácií a najmä skúseností z praxe," spomenula s tým, že minulý týždeň sa konal takýto míting pre pobaltské krajiny a v priebehu novembra sa pripravuje stretnutie pre balkánsku hranicu.



Na slovensko-ukrajinskej časti hranice sa colníci podľa hovorkyne stretávajú najčastejšie s nelegálnym dovozom cigariet a tabakových výrobkov, ako aj alkoholických nápojov či minerálnych olejov. "V posledných rokoch bol opakovane zaistený na hraniciach aj jantár, a v neposlednom rade sú to tovary živočíšneho a rastlinného pôvodu, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia a cestujúci ich nerešpektujú, čo môže mať za následok napr. šírenie rôznych chorôb a poškodenie zdravia," upozornila s tým, že v roku 2018 colníci zistili na hraniciach 1033 prípadov porušenia colných predpisov pri nezákonnom dovoze tabakových výrobkov a zaistili vyše 2,77 milióna kusov cigariet.