Vo väčšine nemocníc na Zemplíne je do desať pacientov s COVID-19

Humenné 14. mája (TASR) – Vo väčšine nemocníc na Zemplíne je aktuálne hospitalizovaných menej ako desať pacientov s ochorením COVID-19. Najviac ich je v michalovskej nemocnici, kde podporu umelej pľúcnej ventilácie (UPV) stále potrebuje sedem osôb. Mestská Nemocnica Snina vďaka aktuálnej situácii uvoľní od pondelka 17. mája zákaz návštev, antigénové testovanie však už vykonávať nebude.



"Na covidových lôžkach michalovskej nemocnice je k dnešnému dňu hospitalizovaných 20 pacientov, z toho siedmi potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie," ozrejmila pre TASR komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková s tým, že počas predchádzajúceho týždňa (3. - 9. 5.) evidovali v nemocnici od 28 do 35 covidových pacientov.



Druhý najvyšší počet (17) pacientov s ochorením COVID-19, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu, hlási nemocnica vo Vranove nad Topľou. UPV tam pomáha dýchať dvom pacientom.



V humenskej nemocnici aktuálne nepotrebuje podporu UPV žiaden spomedzi deviatich hospitalizovaných covidových pacientov. "Minulý týždeň bolo na covidovom pracovisku hospitalizovaných od 18 do 24 pacientov denne," doplnila Fedáková.



Osem pacientov je v piatok na covidových lôžkach hospitalizovaných v nemocnici v Trebišove, pričom zdravotný stav troch si vyžaduje napojenie na UPV. Počas minulého týždňa sa trebišovskí zdravotníci starali na covidovom pracovisku o deväť až 13 pacientov.



Osem covidových pacientov na lôžkach eviduje v piatok aj mestská Nemocnica Snina. Ako pre TASR povedal jej konateľ Andrej Kulan, podporu UPV nepotrebuje žiaden z nich. Podľa jeho ďalších slov sa nemocnici popri znižovaní počtu pacientov hospitalizovaných s COVID-19 tiež darí pokračovať v očkovaní približne 500 ľudí týždenne. Od pondelka sú sninskí zdravotníci pripravení umožniť svojim pacientom návštevy, podmienkou bude prísne dodržiavanie protipandemických opatrení vrátane negatívneho antigénového alebo PCR testu. Ako v tejto súvislosti Kulan podotkol, nemocnica už antigénové testovanie vykonávať nebude.



"Dnes nám došiel list z ministerstva zdravotníctva, že nám rušia mobilné odberové miesto, čo je na škodu, lebo to naše je v tesnom susedstve nemocnice a ľudia, ktorí k nám chodia na očkovanie, potrebujú mať aj negatívny výsledok testu. Teraz sa budú musieť testovať inde," skonštatoval.