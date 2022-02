Vo väčšine okresov na Spiši je epidemická situácia stabilná

Poprad/Stará Ľubovňa 15. februára (TASR) – Situácia so šírením nového koronavírusu je vo väčšine okresov na Spiši stabilizovaná. Vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade Mária Pompová pre TASR potvrdila, že momentálne sú okresy Poprad, Levoča a Kežmarok na vrchu aktuálnej vlny pandémie.



Hygienici predpokladajú, že čísla nakazených začnú po prudkom náraste začiatkom februára v najbližšom období klesať. „Za uplynulý týždeň bolo v okrese Poprad 3151 prípadov, z toho 700 detí, a incidencia na úrovni 2469 prípadov na 100.000 obyvateľov, čo je pokles oproti predošlému týždňu o 1,2 percenta,“ priblížila Pompová.



V národnom ústave vo Vyšných Hágoch bolo hospitalizovaných 22 pacientov. V nemocnici v Poprade je približne 30 pacientov, štyria z toho sú deti. Aktuálne je v okrese Poprad zatvorených 107 tried v materských, základných a stredných školách. „Epidemický výskyt vírusu sme zaznamenali medzi personálom popradskej nemocnice, v Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ulici v Poprade, v spoločnosti Stiebel Eltron a v základnej škole v Matejovciach,“ doplnila Pompová.



V susednom Kežmarskom okrese potvrdili za minulý týždeň 2071 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, čo je nárast oproti predošlému obdobiu o 0,3 percenta. Pozitivita PCR testov bola na úrovni 63,7 percenta. Pätinu prípadov tvorili deti a v súčasnosti je pre výskyt nového koronavírusu zatvorených 74 tried v jednotlivých školských zariadeniach. „Epidemický výskyt sme zaznamenali v centre sociálnych služieb Život v Spišských Hanušovciach,“ doplnila Pompová s tým, že v kežmarskej nemocnici bolo hospitalizovaných 18 pacientov.



Pokles na úrovni 3,7 percenta zaevidovali oproti predošlému týždňu v okrese Levoča, kde bolo 741 pozitívnych prípadov, z toho 164 detí. Epidemický výskyt zaznamenali hygienici v Reedukačnom centre v Levoči a zatvorených je v okrese dohromady 21 tried v školách. V levočskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 13 pacientov.



Regionálna hygienička z RÚVZ v Starej Ľubovni Mária Mancalová doplnila, že na severnom Spiši zaznamenali od 7. do 13. februára 1720 pozitívnych prípadov. „Ide o nárast takmer o 300 prípadov v porovnaní s predošlým týždňom. Takmer 33 percent pozitívnych tvoria deti,“ konkretizovala s tým, že i napriek nárastu stíhajú epidemiológovia dohľadávať všetky kontakty.



V okrese Stará Ľubovňa bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 42 triedach siedmich základných škôl a tiež v 14 škôlkarských kolektívoch. Čo sa týka domovov sociálnych služieb, v štyroch evidujú ochorenie COVID-19 u ôsmich klientov a 11 zamestnancov. V ľubovnianskej nemocnici je podľa Mancalovej hospitalizovaných 32 pacientov, z toho je päť detí. Je to porovnateľné číslo ako začiatkom februára. „Na území okresu evidujeme momentálne najvyšší nárast pozitívne potvrdených prípadov počas celej pandémie. Očakávame, že jarné prázdniny v budúcom kalendárnom týždni prinesú konečne očakávaný pokles,“ zhodnotila Mancalová.