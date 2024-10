Vo Vagačovom dome dokončujú priestor venovaný rodine bryndziarov

Detva 15. októbra (TASR) - Vo Vagačovom dome v Detve dokončujú priestor venovaný rodine Vagačovcov, ktorí mali v minulosti pod Poľanou bryndziareň. Keďže však po nich takmer nič neostalo, bude to audiovizuálna projekcia s fotkami. TASR o tom informovala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová.



Dodala, že po rodine neostal nábytok ani nič materiálne. Nebude to tak klasická pamätná izba alebo múzeum. "Chystáme stálu expozíciu, históriu s hovoreným slovom pre turistov i študentov ako vzdelávací doplnok. Aby vedeli, prečo je to Vagačov dom," objasnila s tým, že k dispozícii bude aj prejav v cudzom jazyku.



Podľa nej na projekte spolupracujú s Ústavom technológií a inovácií, ktorý navrhuje moderné spôsoby prezentácie prostredníctvom technologických noviniek. "Projekcia bude na stene v miestnosti, ktorá bude atypicky zložená z viacerých plôch rozmiestnených do priestoru," zdôraznila. Oficiálne otvorenie expozície naplánovali na december, presný dátum však včas zverejnia.



Ako ďalej uviedla, cieľom je preniesť návštevníka späť do minulosti. Priblížiť chcú život a aktivity rodu Vagačovcov i poukázať na dôvody ich príchodu do Detvy. Pripomenú aj pôsobenie rodu pod Poľanou a vybudovaním bryndziarne poukážu na ich vplyv na život v regióne. V súčasnosti je v dome k dispozícii publikácia Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania, ktorá opisuje základné historické medzníky výroby bryndze.



Vagačovci pochádzali zo Starej Turej. V roku 1787 sa rozhodli založiť pod Poľanou prvú bryndziareň na Slovensku a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom v Detve. Je to jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste. S jeho úplnou rekonštrukciou začal súčasný majiteľ v roku 2017. V interiéri sú dobové fotografie rodiny. Súčasťou je aj historický nábytok, ktorý vyrobili podľa takého, akým bol priestor v minulosti zariadený. Na prvom poschodí obnoveného domu v súčasnosti organizujú kultúrne podujatia, výstavy i koncerty.