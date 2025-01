Vo Vagačovom dome dokončujú priestor venovaný rodine bryndziarov

Detva 22. januára (TASR) - Vo Vagačovom dome v Detve sa v novom roku pripravujú na otvorenie priestoru, ktorý venujú pamiatke rodine Vagačovcov. V minulosti mali pod Poľanou bryndziareň a keďže po nich takmer nič neostalo, bude to audiovizuálna prezentácia. TASR o tom informovala kultúrna referentka domu Magdaléna Štangová.



Dodala, že cieľom je preniesť návštevníka späť do minulosti. Priblížiť chcú život a aktivity rodu i poukázať na dôvody ich príchodu do Detvy. Pripomenú aj pôsobenie rodu pod Poľanou a poukážu na vplyv, ktorý mali vybudovaním bryndziarne na život v regióne. "Vagačovská izba, ako ju voláme, je na prvom poschodí domu. Plánujeme ju zariadiť ako obývačku, keďže aj kaviareň, ktorá je v našich priestoroch, má taký charakter," objasnila s tým, že otvorenie expozície naplánovali na koniec februára tohto roka. Presný dátum včas zverejnia.



Podľa nej po rodine neostal nábytok ani nič materiálne. Nebude to tak klasická pamätná izba alebo múzeum. "Chystáme stálu expozíciu, históriu s hovoreným slovom pre turistov i študentov ako vzdelávací doplnok. Aby vedeli, prečo je to Vagačov dom," priblížila s tým, že k dispozícii bude aj prejav v cudzom jazyku. Na projekte spolupracujú s Ústavom technológií a inovácií, ktorý navrhuje moderné spôsoby prezentácie prostredníctvom technologických noviniek.



Na prvom poschodí domu v súčasnosti organizujú kultúrne podujatia i koncerty. Momentálne je k dispozícii výber príbehov z výstavy s názvom Poľana v bublinách. Detské výtvarné práce uvádza Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Predstavuje komiksy a ich autorov, ktorí sa zapojili do rovnomennej súťaže. Upriamiť má pozornosť detí a dospelých na Poľanu a jej víziu zachovávania harmónie medzi človekom a prírodou. Diela budú v dome do 15. marca.