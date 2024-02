Vo Vagačovom dome je výstava o lese a poľovníctve, trvá do 15. marca

Detva 5. februára (TASR) - Prezentácia poľovníctva, lesníctva i práce v lese je súčasťou výstavy Živý les vo Vagačovom dome v Detve. TASR to povedala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová s tým, že pre záujemcov je k dispozícii do 15. marca.



Dodala, že výstava vznikla v spolupráci s Lesmi SR, Slovenskou poľovníckou komorou a Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene. Jej autorom je poľovný špecialita Lesov SR Martin Kalamár. Na vystavených fotografiách je znázornená práca lesníkov od pestovania sadeníc až po ťažbu a odvoz dreva. "Samostatná časť je venovaná poľovníctvu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou lesníctva a ochrany prírody," spomenul. Zahŕňa v sebe najmä starostlivosť o zver, jej chov a lov. Návštevníci môžu vidieť aj pomôcky, ktoré poľovníci pri svojej práci využívajú. "Cieľom výstavy je priblížiť skutočnú prácu tých, ktorí lesu rozumejú, starajú sa o jeho ochranu a hospodária v ňom s citom a láskou," objasnil.



Poslednú časť pripravila zvolenská stredná drevárska škola. Prezentuje sa husliarskou dielňou s pracovným stolom majstra husliara a dizajnovými funkčnými prototypmi sedacieho nábytku. Tie sú výstupom maturitných prác absolventov školy. "Výstava je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o les a prírodu. Je však určená aj pre základné školy, keďže jej hlavný význam je edukačný," priblížila Balážová. Podľa nej však môže byť pomocou aj pre žiakov posledných ročníkov, ktorí premýšľajú o svojom budúcom povolaní.



Vagačovci pochádzali zo Starej Turej a patrili medzi zámožných obyvateľov poddanského pôvodu. Do Detvy prišli v roku 1787, keď sa rozhodli založiť prvú bryndziareň na Slovensku, a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom. Jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostala po rokoch novú tvár.