Vo Vagačovom dome v Detve plánujú otvoriť informačnú kanceláriu

Detva 20. februára (TASR) - Vo Vagačovom dome v Detve plánujú v tomto roku otvoriť turisticko-informačnú kanceláriu (TIK). TASR to povedala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová s tým, že to bude v spolupráci s mestom Detva a oblastnou organizáciou cestovného ruchu.



Dodala, že o potrebe TIK sa v meste diskutovalo dlhodobo a do úvahy prichádzali aj iné miesta. Nakoniec to bude Vagačov dom, ktorý sídli v historickej časti mesta. "Poloha domu je z pohľadu cestovného ruchu strategická," objasnila. V jeho blízkosti sa totiž nachádzajú Podpolianske múzeum a aj Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej. Podľa referentky sú to miesta, ktoré turisti v Detve vyhľadávajú a navštevujú.



Poznamenala, že s otvorením TIK počítajú v apríli až máji tohto roka, ak sa nevyskytnú neočakávané organizačné problémy. "V najbližších dňoch budú do kancelárie montovať nábytok, postupne ju vybavia regionálnymi pultami, informačným kioskom a neskôr pribudnú aj informačné materiály," spomenula. Čo sa týka personálneho obsadenia, za túto oblasť podľa nej zodpovedá mesto Detva, ktoré bude vyhlasovať výberové konanie na voľné pracovné miesto. "Veríme, že to bude človek, ktorý bude aktívny a prospešný pri vytváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a pritiahne turistov do tohto kraja," spresnila.



Zámer zriadiť TIK potvrdil TASR aj primátor Branislav Baran s tým, že v súčasnosti takáto kancelária v Detve nefunguje.



Vagačov dom, jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostala po rokoch novú tvár. V súčasnosti v ňom organizujú koncerty a aktivity pre deti. Výstava Živý les, ktorá prezentuje poľovníctvo, lesníctvo i práce v lese je pre záujemcov je k dispozícii do 15. marca.