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Vo Vajnoroch by mohlo vzniknúť ubytovacie zariadenie Diamant 2
Projekt Diamant 2 má pozostávať z troch samostatných objektov ubytovacích zariadení dokopy so 144 ubytovacími jednotkami a občianskou vybavenosťou v parteri.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - V bratislavských Vajnoroch, v lokalite medzi ulicami Rybničná a na Pántoch, by mohlo vzniknúť ubytovacie zariadenie Diamant 2. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Therimex Slovakia v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Projekt Diamant 2 má pozostávať z troch samostatných objektov ubytovacích zariadení dokopy so 144 ubytovacími jednotkami a občianskou vybavenosťou v parteri. „Objekty sa skladajú akoby zo samostatných kvádrov, ktoré sú navzájom poposúvané, vytvárajú tak dojem, že objekty netvoria jednu veľkú hmotu, ale sú poskladané z menších ‚dosiek‘,“ uvádza sa v zámere s tým, že výškou nemajú objekty „konkurovať“ dvom blízkym bývalým ubytovaniam využívanými ako byty. V bezprostrednom okolí sa nachádza aj polyfunkčný objekt Diamant 1.
Medzi existujúcou a plánovanou zástavbou chcú vytvoriť menšie vnútroareálové plochy, súčasné parkovisko sa má preorganizovať na parkovisko so stromami. Projekt má riešiť aj kritický nedostatok parkovacích miest v lokalite, parkovacie plochy sa majú preto rozšíriť. Zámer navrhuje celkovo 217 parkovacích stojísk. Vytvoriť sa má tiež priestor pre deti, mládež či oddych seniorov.
Spoločnosť odhaduje náklady na 21 miliónov eur. S výstavbou plánuje začať v druhej polovici 2027. Predpokladané ukončenie je naplánované na jún 2030.
Projekt Diamant 2 má pozostávať z troch samostatných objektov ubytovacích zariadení dokopy so 144 ubytovacími jednotkami a občianskou vybavenosťou v parteri. „Objekty sa skladajú akoby zo samostatných kvádrov, ktoré sú navzájom poposúvané, vytvárajú tak dojem, že objekty netvoria jednu veľkú hmotu, ale sú poskladané z menších ‚dosiek‘,“ uvádza sa v zámere s tým, že výškou nemajú objekty „konkurovať“ dvom blízkym bývalým ubytovaniam využívanými ako byty. V bezprostrednom okolí sa nachádza aj polyfunkčný objekt Diamant 1.
Medzi existujúcou a plánovanou zástavbou chcú vytvoriť menšie vnútroareálové plochy, súčasné parkovisko sa má preorganizovať na parkovisko so stromami. Projekt má riešiť aj kritický nedostatok parkovacích miest v lokalite, parkovacie plochy sa majú preto rozšíriť. Zámer navrhuje celkovo 217 parkovacích stojísk. Vytvoriť sa má tiež priestor pre deti, mládež či oddych seniorov.
Spoločnosť odhaduje náklady na 21 miliónov eur. S výstavbou plánuje začať v druhej polovici 2027. Predpokladané ukončenie je naplánované na jún 2030.