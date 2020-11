Vo Vajnoroch pribudol nový vodovod, začína sa opravovať aj kanalizácia

Bratislava 27. novembra (TASR) – V bratislavských Vajnoroch pustila v piatok Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) vodu do nového vodovodu na ulici Za humnami. Generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš zároveň ohlásil začiatok opravy vákuovej kanalizácie v tejto mestskej časti za viac ako milión eur.



"Nový vodovod už má tlakové aj hygienické skúšky a po skolaudovaní stavby bude možné pripojiť jednotlivých odberateľov, ktorí boli doteraz odkázaní na vodu zo studní," uviedol Olajoš. Absencia vodovodu na tejto ulici, kde existovala prípojka na oboch stranách, a navyše je na nej aj kanalizácia, bola podľa vodárni dlhodobým problémom. O výstavbu nového vodovodu sa preto občania aj samospráva snažili dlhé roky.



Vyše 470 metrov nového vodovodu za viac ako 160.000 eur pre BVS realizovala jej dcérska spoločnosť Infra Services. Samotná výstavba začala v júli. Okrem hlavnej trasy vodovodu BVS pripravuje aj prípojky pre jednotlivé domácnosti, ktoré sa budú môcť na verejný vodovod pripojiť po jeho skolaudovaní, na prelome tohto a budúceho roka.



Okrem dokončenia nového vodovodu sa v týchto dňoch bude odovzdávať aj stavenisko projektu modernizácie vákuovej kanalizácie vo Vajnoroch. Okrem približne 100 kanalizačných šácht a s tým súvisiacich technológií pribudnú aj štyri úplne nové šachty a kanalizácia na ulici Široká. Projekt, ktorého hodnota presahuje milión eur, je podľa BVS možné realizovať aj vďaka novým cenám vody, ktoré umožňujú investovať do obnovy infraštruktúry. Oprava vákuovej kanalizácie vo Vajnoroch potrvá približne 13 mesiacov. Závisieť to však bude od reálneho stavu infraštruktúry i nepredvídateľných okolností, ktoré sa pri stavbe môžu vyskytnúť.



Olajoš deklaruje, že BVS chce postupne stále viac stavieb realizovať vlastnými silami. "Tie sú po získaní stopercentného podielu v dcérskej spoločnosti Infra Services úplne pod verejnou kontrolou," poznamenal.