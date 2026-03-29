Nedela 29. marec 2026
Vo Vajnoroch privítajú jar podujatím odkazujúcim na miestne tradície

Vajnory. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Výstava kraslíc z Vajnôr a okolia, ale aj výstava Vajnorské tradície vo fotografii Martina Habánka budú súčasťou podujatia pod názvom Lésola, lésola, Kvjetňí ňedzela. V nedeľu popoludní ho v Dome kultúry v bratislavských Vajnoroch organizuje spolu so samosprávou občianske združenie Podobenka.

Počas podujatia, ktoré bude trvať do 15.00 do 18.00 h sa uskutoční aj slávnostné vyhodnotenie súťaže o najkrajšie kraslice, ktorú aj tento rok vyhlásila mestská časť,“ informoval vajnorský miestny úrad.

Súčasťou kultúrneho programu bude pásmo Jarné zvyky a obyčaje, v ktorom sa deti z detského folklórneho súboru Podobenka predstavia s ukážkami detských jarných hier a tradičného chodenia dievčat po dedine s „lésolou“, symbolizujúcou príchod jari. Nebude chýbať ani ukážka vynášania Moreny, vo Vajnoroch nazývanej „Kiselica“, ktorá symbolizuje koniec zimy.

Hosťom podujatia bude tanečná skupina Tribaladia s programom Živena - Vesna.
