Vo Vajnoroch sa pobeží tradičný minimaratón
Bratislava 18. októbra (TASR) - V sobotu predpoludním sa v bratislavských Vajnoroch uskutoční najväčšie a najstaršie športové podujatie v tejto mestskej časti - Vajnorský minimaratón. Športovci budú i tento rok bežať priamo v uliciach centra Vajnôr, časť minimaratónu bude viesť aj po Jurskej ceste.
Starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Michal Vlček upozornil, že Vajnorský minimaratón nie je len o športovom výkone, ale aj o vzájomnej podpore a zdravom životnom štýle. „Šport spája, posilňuje naše zdravie a aj vzťahy medzi nami - Vajnorský minimaratón je za dlhé desaťročia svojej existencie toho dokonalým príkladom,“ povedal Vlček o podujatí, ktoré píše svoju históriu od roku 1973.
Podujatie sa začne o 13.00 h v Parku pod lipami behom detských kategórií, po nich budú nasledovať o 14.00 h rekreačné kategórie na 5 km a hlavná kategória na 10 km sa bude bežať o 15.00 h.
Z dôvodu konania Vajnorského minimaratónu je potrebné rátať aj s dopravnými obmedzeniami. Viaceré úseky miestnych komunikácií budú medzi 10.00 a 18.00 h uzavreté s vyznačením obchádzok. Zastávky MHD a ďalších liniek Bratislavskej integrovanej dopravy so zastávkou MiÚ Vajnory budú počas trvania Vajnorského minimaratónu presunuté.
