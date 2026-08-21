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Vo Vajnoroch sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov
V rámci plánovaných rekonštrukcií sa vo Vajnoroch postupne obnoví približne 4,4 kilometra chodníkov. Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp a zahŕňa ucelené úseky na viacerých uliciach.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Vajnory sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov. Práce sa zameriavajú nielen na odstránenie havarijných stavov, ale aj na kompletnú obnovu ucelených úsekov vybraných ulíc. TASR o tom informovali z úseku komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Vajnory.
V rámci plánovaných rekonštrukcií sa vo Vajnoroch postupne obnoví približne 4,4 kilometra chodníkov. Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp a zahŕňa ucelené úseky na viacerých uliciach. „Aktuálne sú to napríklad Šuty, Koncovej, Tomanovej, Na doline, Zátureckého alebo Kataríny Brúderovej. Ďalšie úseky budú realizované v nasledujúcich etapách,“ informovala mestská časť.
„Keď sme sa s Vajnorčanmi rozprávali priamo v uliciach alebo prostredníctvom ankiet, jednou z častých a úplne oprávnených pripomienok bol práve stav chodníkov. Vieme, že na viacerých miestach už opravu jednoducho potrebovali. Preto sme sa minulý rok spolu s poslancami rozhodli, že si vezmeme úver a pustíme sa do systematických opráv,“ uviedol starosta mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček. Rekonštruované chodníky nebudú po novom asfaltové, ale dostanú povrch z modernej zámkovej dlažby. Výhodou podľa mestskej časti je aj možnosť rozobratia a opätovného uloženia dlažby pri nevyhnutných zásahoch do podzemných sietí bez potreby rekonštruovať celý úsek chodníka.
Pri výbere povrchu sa mestská časť inšpirovala aj Manuálom verejných priestorov hlavného mesta Bratislavy a skúsenosťami z iných mestských častí, kde sa podobné riešenia pri obnove chodníkov už osvedčili. Pri rekonštrukcii mestská časť zohľadňuje aj princípy a štandardy, ktoré hlavné mesto využíva pri obnove verejných priestorov.
Mestská časť si na financovanie rekonštrukcie chodníkov zobrala úver vo výške 750.000 eur. Rozhodnutie investovať vlastné zdroje do obnovy chodníkov súvisí aj s tým, že na rozdiel od väčších investičných projektov nie je možné ich rekonštrukciu vo významnej miere financovať z externých či európskych zdrojov. „Veľké investície, ako rozšírenie a modernizácia základnej školy či nové zariadenie pre seniorov, sa nám podarilo realizovať aj vďaka externým a európskym zdrojom. Na bežnú rekonštrukciu chodníkov však takéto možnosti prakticky nie sú. Preto sme sa rozhodli investovať do nich z vlastných zdrojov a riešiť ich systematicky, nie iba po jednotlivých havarijných miestach,“ dodal Vlček.
V rámci plánovaných rekonštrukcií sa vo Vajnoroch postupne obnoví približne 4,4 kilometra chodníkov. Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp a zahŕňa ucelené úseky na viacerých uliciach. „Aktuálne sú to napríklad Šuty, Koncovej, Tomanovej, Na doline, Zátureckého alebo Kataríny Brúderovej. Ďalšie úseky budú realizované v nasledujúcich etapách,“ informovala mestská časť.
„Keď sme sa s Vajnorčanmi rozprávali priamo v uliciach alebo prostredníctvom ankiet, jednou z častých a úplne oprávnených pripomienok bol práve stav chodníkov. Vieme, že na viacerých miestach už opravu jednoducho potrebovali. Preto sme sa minulý rok spolu s poslancami rozhodli, že si vezmeme úver a pustíme sa do systematických opráv,“ uviedol starosta mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček. Rekonštruované chodníky nebudú po novom asfaltové, ale dostanú povrch z modernej zámkovej dlažby. Výhodou podľa mestskej časti je aj možnosť rozobratia a opätovného uloženia dlažby pri nevyhnutných zásahoch do podzemných sietí bez potreby rekonštruovať celý úsek chodníka.
Pri výbere povrchu sa mestská časť inšpirovala aj Manuálom verejných priestorov hlavného mesta Bratislavy a skúsenosťami z iných mestských častí, kde sa podobné riešenia pri obnove chodníkov už osvedčili. Pri rekonštrukcii mestská časť zohľadňuje aj princípy a štandardy, ktoré hlavné mesto využíva pri obnove verejných priestorov.
Mestská časť si na financovanie rekonštrukcie chodníkov zobrala úver vo výške 750.000 eur. Rozhodnutie investovať vlastné zdroje do obnovy chodníkov súvisí aj s tým, že na rozdiel od väčších investičných projektov nie je možné ich rekonštrukciu vo významnej miere financovať z externých či európskych zdrojov. „Veľké investície, ako rozšírenie a modernizácia základnej školy či nové zariadenie pre seniorov, sa nám podarilo realizovať aj vďaka externým a európskym zdrojom. Na bežnú rekonštrukciu chodníkov však takéto možnosti prakticky nie sú. Preto sme sa rozhodli investovať do nich z vlastných zdrojov a riešiť ich systematicky, nie iba po jednotlivých havarijných miestach,“ dodal Vlček.