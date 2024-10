Vo Vajnoroch zrekonštruovali školu, investícia dosiahla 3,2 mil. eur

Bratislava 18. októbra (TASR) - V bratislavských Vajnoroch v piatok oficiálne otvorili zrekonštruovanú časť Základnej školy Kataríny Brúderovej. Projekt v hodnote 3,2 milióna eur je najväčšou investíciou v novodobej histórii mestskej časti. Viac ako 2,9 milióna eur využili z fondov Európskej únie (EÚ). Na otvorení školy o tom informoval starosta Vajnôr Michal Vlček.



"Dnes máme novú prístavbu, ktorá má v sebe šesť tried, dve odborné učebne, jednu pohybovú triedu a súčasťou je aj rozšírenie školského areálu, ktorého súčasťou je napríklad amfiteáter a vonkajšie učebne," priblížil Vlček. Dobudovaním prístavby získala škola 144 nových miest.



Pri získavaní peňazí z fondov EÚ pomohlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Bratislavsky samosprávny kraj (BSK). "Chýbalo celkovo viac ako 360 kmeňových tried na základných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji," poznamenal predseda BSK Juraj Droba. Dodal, že kraj podporil 26 projektov, z ktorých vzniklo 214 kmeňových tried.



Projekt ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). "Musíme zabezpečiť jednak dostupnosť, či už predprimárneho vzdelávania, teda materských škôl alebo základných škôl v takom rozsahu, aby to bolo udržateľné, pretože mnohé z týchto finančných prostriedkov, ako sú napríklad európske štrukturálne fondy, vyžadujú udržateľnosť," doplnil.