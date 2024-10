Vo Vajnorských vinohradoch budú sadiť mrazuvzdorné olivovníky

Bratislava 22. októbra (TASR) - Vo Vajnorských vinohradoch v Bratislave budú v sobotu (26. 10.) sadiť mrazuvzdorné olivovníky. Snahou je vysadiť viac ako 30 olivovníkov ako prípravu na očakávanú klimatickú zmenu. TASR o tom informoval Milan Kodnár, predseda Vajnorského vinohradníckeho spolku Via vitis, ktorý výsadbu spolu s mestskou časťou organizuje.



"Stromy sú dlhoveké, dobre znášajú suché obdobia, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú čím ďalej tým viac a súčasne vytvárajú tieň," približuje Kodnár.



Vysádzať sa budú mrazuvzdorné olivovníky odrody, ktorá bola zvolená na základe jej vlastností umožňujúcich vonkajšie pestovanie celoročne priamo v pôde. Spolok zároveň pripomína, že v stredomorských oblastiach je typické spojenie pestovania viniča a olivovníka, pričom vybraná odroda je mrazuvzdorná do -15 stupňov Celzia. Okrem toho dorastá do výšky približne 2,5 až tri metre, takže nevytvorí optickú prekážku vo vinohradoch.



Ku každému stromu dajú zároveň podporné kolíky i ochranné pletivo proti zveri.