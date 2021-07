Vo vakcinačnom centre levočskej nemocnice budú očkovať bez registrácie

Levoča 27. júla (TASR) - Záujemcovia o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 budú môcť prísť od 1. augusta do levočskej nemocnice na očkovanie bez registrácie, a to v stredu, štvrtok a piatok od 08.00 do 12.00 h. Naďalej platí aj možnosť prihlásenia sa na očkovanie prostredníctvom webu korona.gov.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej nemocnica patrí, Martina Pavliková.



"Možnosť informovania a nahlásenia sa je aj na telefónnom čísle vakcinačného centra 053/3332 348 počas prevádzkovej doby. Zároveň by sme chceli podotknúť, že počet zaočkovaných je limitovaný efektívnym využitím ampulky vakcíny, ktorá obsahuje šesť dávok. Naďalej očkujeme dvojdávkovou vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech," uviedol riaditeľ levočskej nemocnice František Lešundák.



Výnimka je podľa jeho slov v prípade očkovanie detí od 12 rokov, ktoré nemocnica očkuje v stredy.



"Vyhradený deň pre deti je z dôvodu nevyhnutnej prítomnosti pediatra. Možnosť očkovania bez registrácie našim obyvateľom sprístupňujeme s cieľom zvýšiť percento zaočkovaných osôb. To pomôže k zabráneniu alebo miernejšiemu priebehu tretej vlny pandémie nového koronavírusu,“ doplnil Lešundák.



Záujemcovia o očkovanie si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas doma a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie. Môžu si ich stiahnuť na webstránke nemocnicalevoca.agel.sk.



Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemiologických opatrení v zmysle rúško-odstup-ruky. Okrem toho sa pred očkovaním a počas doby od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k neúčinnosti očkovacej látky.