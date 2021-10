Vo vakcinačnom centre nemocnice v Šaci začnú očkovať treťou dávkou

Košice 18. októbra (TASR) – Vo vakcinačnom centre nemocnice v košickej Šaci začínajú od utorka (19. 10.) s očkovaním imunokompromitovaných osôb treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, očkovať ich budú každý utorok a piatok od 13.00 do 14.00 h. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák, záujemcovia môžu prísť aj bez registrácie, musia mať však odporúčanie od lekára.



Vakcinačné centrum sa nachádza na poliklinike vo vstupnom areáli U. S. Steel na prvom poschodí, jeho otváracia doba sa nemení, dostupné je naďalej v utorok a piatok od 7.00 do 15.00 h. „Vakcinácia je realizovaná očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, registrovaným aj neregistrovaným záujemcom. V prípade záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je potrebné vyplniť registračný formulár na portáli korona.gov.sk,“ pripomenula Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Čo sa týka pacientov s ochorením COVID-19, v súčasnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť ôsmim, ktorí potrebujú kyslíkovú liečbu, a dvom pacientom na umelej pľúcnej ventilácii. Vzhľadom na súčasnú situáciu okolo pandémie nového koronavírusu a platný COVID automat aj v tejto nemocnici naďalej platia sprísnené opatrenia. Návštevy sú až na niekoľko výnimiek zakázané a pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia musí mať každý riadne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.