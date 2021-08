Vo vakcinačnom centre nemocnice v Košiciach očkujú bez registrácie

Košice 4. augusta (TASR) - Vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice očkujú proti ochoreniu COVID-19 aj bez registrácie. Nezaregistrovaným záujemcom nad 16 rokov podávajú vakcínu v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



V UNLP začali očkovať proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie minulý týždeň, čo umožňovali voľné kapacity. „Keďže je to pre niektorých záujemcov výhodné, pokračujeme v očkovaní bez registrácie aj naďalej,“ povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik s tým, že podávajú vakcínu Comirnaty od dodávateľov Pfizer/BioNTech.



Pri očkovaní detí vo veku od 12 do 16 rokov musí byť prítomný pediater. Deti preto naďalej očkujú na základe registrácie prostredníctvom systému Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vo vyhradených dňoch. „Vtedy máme zabezpečenú prítomnosť detského lekára. Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť očkovanie dieťaťa, ktoré nie je registrované na očkovanie v našej nemocnici, môžu sa vopred informovať telefonicky alebo cez sociálne siete,“ doplnil výkonný riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa. Záujemcovia o očkovanie sa môžu informovať počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h na telefónnom čísle 055/615 2703.



Od začiatku vakcinácie zdravotníci UNLP Košice podali takmer 90.000 dávok vakcín. Oboma dávkami zaočkovali viac než 41.000 ľudí. Podľa Slávika je očkovanie kľúčovým nástrojom v boji proti pandémii. „Nepodceňujme ho najmä teraz, keď testy a sekvenovanie pozitívnych vzoriek ukázali, že delta variant už dominuje aj na Slovensku. Je výrazne infekčnejší než alfa variant, nazývaný aj britský, ktorý zapríčinil vážnu situáciu v nemocniciach a výrazne zvýšil počet obetí covidu počas druhej vlny pandémie,“ dodal.