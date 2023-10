Vo Vakcinačnom centre UNLP Košice sa možno dať zaočkovať proti chrípke

Košice 19. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice po novom ponúka možnosť očkovania proti chrípke. Záujemcovia sa môžu dať zaočkovať vo Vakcinačnom centre UNLP na Rastislavovej ulici. V priebehu jednej hodiny tu vo štvrtok zaočkovali 20 záujemcov z radov zdravotníkov a seniorov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnica Monika Krišková.



UNLP sa zapojila do projektu Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke. "Cieľom spoločnej akcie je posilňovať prevenciu a ochranu pred respiračnými vírusovými ochoreniami v zdravotníckych zariadeniach. Očkovaním chránime pacientov, ale aj samých seba a tým pádom našich blízkych, priateľov a celé okolie, kde pracujeme a žijeme," uviedol riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.



Podľa prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Pavla Jarčušku má byť očkovanie proti chrípke každoročné a pravidelné. Pripomenul, že na Slovensku je oproti iným krajinám Európskej únie zaočkovanosť veľmi nízka. Chrípka pritom môže mať veľmi vážny priebeh a môže viesť k hospitalizácii až úmrtiu.



Každoročné očkovanie proti tomuto respiračnému vírusovému ochoreniu je odporúčané najmä osobám nad 59 rokov, ako aj osobám s chronickým farmakologicky riešeným stavom. Medzi rizikové skupiny patria zdravotníci. "Keď sa zaočkujú, tak sa výrazne zvýši šanca, že budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Chrípka, COVID-19, pneumokoky. Túto trojicu by mal mať očkovanú každý starší človek a najmä ľudia, ktorí žijú v komunitných zariadeniach. V tomto smere UNLP pravidelne edukuje lekárov a snažíme sa pomáhať tým zariadeniam, ktoré to potrebujú," dodal Jarčuška.



Vo Vakcinačnom centre očkujú aj proti COVID-19 a HPV vírusu. Proti chrípke tu očkujú vo vybraných časoch utorky, stredy a štvrtky. Záujemcom odporúčajú objednať sa prostredníctvom mailovej adresy ockovacie.centrum@unlp.sk. Očkovanie je hradené zdravotnými poisťovňami. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke nemocnice.