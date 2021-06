Vo vakcinačnom centre v Žiline vyhradia čas pre deti od 12 do 16 rokov

Žilina 25. júna (TASR) - Vo vakcinančnom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline vyhradia od soboty (26. 6.) pre deti od 12 do 16 rokov s platným termínom vakcinácie samostatný režim za prítomnosti lekára pediatra v čase od 14.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že na očkovanie v žilinskej nemocnici je momentálne objednaných takmer 800 detí vo veku od 12 do 16 rokov (15 rokov a 364 dní). "Vakcinačný tím vyčlenil denné kapacity pre 200 maloletých osôb v sobotu a 150 v pracovné dni počas nasledujúceho týždňa," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Vedúca vakcinačného centra FNsP Žilina Viera Květoňová upozornila, že pacientov mladších ako 18 rokov musí sprevádzať zákonný zástupca. "Dieťaťu je potrebné priniesť preukaz poistenca a vypísať informovaný súhlas spolu s anamnestickým dotazníkom pacienta. Oba dokumenty potvrdí podpisom jeho zákonný zástupca. Pre urýchlenie registrácie sa dajú tlačivá vopred stiahnuť z našej webstránky www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne, rodičia si ich môžu vytlačiť, dôkladne prečítať a vypísať v pohodlí domova," informovala Květoňová s tým, že pre dospelých a detských pacientov sú dokumenty rozdielne - pre deti majú označenie "maloletí".



Deti aj dospelých s prideleným termínom pre FNsP Žilina očkujú vo vakcinačnom centre na prvom poschodí hlavnej budovy polikliniky. "Vzhľadom na rozdelenie režimu vakcinácie je nevyhnutné dodržať stanovený čas podľa COVID passu," podotkla Záteková.



"Maloleté osoby očkujeme vždy až od 14.00 h. Prosíme rodičov s deťmi, aby neprichádzali v doobedňajších hodinách, keď je vakcinácia osôb nad 16 rokov," zdôraznila vedúca vakcinačného centra žilinskej nemocnice. Táto úprava prevádzky podľa nej dočasne zníži dostupné kapacity pre dospelých. Očkovacie centrum FNsP Žilina bude preto mimoriadne otvorené aj v nedeľu (27. 6.), keď poskytne termíny navyše pre 650 pacientov vo veku 16 a viac rokov.