Vo Valaskej Belej začali s rekonštrukciou cesty na Škrípov

Valaská Belá 14. augusta (TASR) - Úsek cesty tretej triedy vo Valaskej Belej (okres Prievidza) na Škrípov prechádza rekonštrukciou za približne 160.000 eur. Okrem neho sa prác dočká i úsek komunikácie druhej triedy v blízkosti obce smerom na Temeš.



"Je to úsek o dĺžke 1,5 kilometra, ktorý je v intraviláne obce Valaská Belá," povedal v stredu v obci pri odovzdávaní stavby dodávateľom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Náklady na rekonštrukciu úseku na Škrípov predstavujú 160.896 eur. Okrem tejto komunikácie rekonštrukciou prejde i úsek cesty druhej triedy smerom na Temeš v dĺžke približne 2,2 kilometra. "Je to práve ten najhorší úsek tejto cesty, ktorú už treba zrekonštruovať. Po skončení frézovania vo Valaskej Belej sa prejde na frézovanie tejto cesty, potom sa natiahne asfalt, urobia sa opravy výtlkov, prečistia sa aj priekopy vedľa cesty a zarovnajú sa krajnice," konkretizoval.



"Úsek cesty tretej triedy, ktorý sa rekonštruuje, bol už v zlom stave, pretože už tam boli samé záplaty. Cestári z Nitrianskeho Rudna ako správcovia cesty sa o to starali, ale už to nepostačovalo. Ide o frekventovanú cestu, obyvatelia hore totiž bývajú a chodí tam i autobus," priblížil starosta obce Miloš Cúcik.



Komunikácia druhej triedy na Temeš si podľa neho zase už veľmi súrne vyžadovala rekonštrukciu, keďže už päť alebo šesť rokov dozadu bola vo veľmi zlom stave a snažili sa ju len udržať.



Dodávateľom stavby je konzorcium firiem Dopravstav, Metrostav a Cesty Nitra, ktoré zabezpečujú rekonštrukcie dovedna 44 vybraných úsekov ciest druhej a tretej v Trenčianskom kraji.