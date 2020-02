Vo väzenskej nemocnici v Trenčíne požiadalo o možnosť voľby 31 osôb

Trenčín 29. februára (TASR) – V Nemocnici pre obvinených a odsúdených a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne požiadali o možnosť voliť do prenosnej urny v parlamentných voľbách štyria obvinení a 27 odsúdených.



Podľa vedúceho organizačno-právneho oddelenia väzenskej nemocnice v Trenčíne Petra Šedivého je momentálne v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 246 osôb, z toho 26 obvinených a 220 odsúdených. Voliči v zariadení nepredkladajú občiansky preukaz, ale väzenskú identifikačnú kartu, ich totožnosť musia pred okrskovou komisiou potvrdiť dvaja príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.



„Obvinených a odsúdených sme ešte v januári poučili o možnosti voliť, vysvetlili sme im zákonné predpoklady pre volenie. Informovali sme ich aj o tom, že ak nemajú trvalé bydlisko v tomto okrsku, musia požiadať o hlasovací preukaz,“ uviedol Šedivý.



Obvinení a odsúdení volili do prenosnej urny z volebného okrsku číslo 2 v Trenčíne v rehabilitačnej miestnosti ústavu. Predseda komisie Pavol Mičko bol vo väzenskom zariadení počas volieb prvýkrát, zaujali ho niektoré mena obvinených a odsúdených, ktoré boli v zozname voličov, medzi nimi i osoba, ktorá spáchala brutálnejšie trestné činy. „Uvedomil som si, kde sa vlastne nachádzam. Pocity mám však úplne normálne, beriem to tak, že sú to osoby, do ktorých síce nevidím, ale rovnako sú to ľudia,“ doplnil Mičko.



V piatok (28. 2.) bolo podľa hovorkyne Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Moniky Kacvinskej v slovenských väzniciach celkom 1632 obvinených a 9061 odsúdených, z ktorých právo voliť má 1465 obvinených, 8909 odsúdených, spolu teda 10.374 osôb. Vo výkone väzby sa k tomuto dátumu nachádzalo 25 obvinených mladších ako 18 rokov a vo výkone trestu 26 odsúdených mladších ako 18 rokov a 268 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.



Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. "Treba zdôrazniť, že výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu v súčasnosti nie je prekážkou práva voliť," zdôraznila hovorkyňa. V závere týždňa sa nachádzalo v slovenských väzeniach 1715 odsúdených za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu.