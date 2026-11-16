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Vo väzenskom ústave v Nitre vznikol krúžok zameraný na chov myšiakov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Myšiaky ako prirodzení predátori holubov zohrávajú významnú úlohu v biologickej ochrane objektov, ktorá predstavuje šetrnú alternatívu k technickým a chemickým metódam.

Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Vo väzenskom ústave v Nitre vznikol nový chovateľský krúžok zameraný na chov myšiakov štvorfarebných. Krúžok vznikol ako súčasť environmentálne orientovaných aktivít ústavu, informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Okrem rozvoja odborných zručností odsúdených a podpory ekologických riešení spojených s výskytom populácie holubov v areáli ústavu prinesie aj benefity avesterapie (forma animoterapie, pri ktorej sa využívajú dravce), čím bude pozitívne vplývať na emocionálny rozvoj odsúdených.

Myšiaky ako prirodzení predátori holubov zohrávajú významnú úlohu v biologickej ochrane objektov, ktorá predstavuje šetrnú alternatívu k technickým a chemickým metódam. Cieľom je postupne znižovať populáciu holubov v priestore ústavu Nitra, čím sa obmedzí znečistenie a riziko prenosu chorôb, pričom sa rešpektujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.
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